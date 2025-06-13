«Не станут работать в компании»: как зумеры изменили рынок труда в России

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Аналитики hh.ru отметили, на что при трудоустройстве обращает внимание молодежь

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5 комментариев
Какие требования у зумеров при трудоустройстве | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКакие требования у зумеров при трудоустройстве | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Какие требования у зумеров при трудоустройстве

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В последнее время среди работодателей активно обсуждается тема зумеров и их особенности. О молодом поколении, только начинающем свою профессиональную карьеру, складываются различные мифы. Наиболее распространённые стереотипы утверждают, что молодёжь инфантильна и избегает трудностей на работе.

Но действительно ли это так? Что же на самом деле ищут зумеры в своей работе, выяснили аналитики hh.ru. Подробнее — в этом материале.

В основе исследования: опрос hh.ru среди молодых соискателей до 25 лет, а также опрос компаний-работодателей разного масштаба — со штатом от 100 до 1 000 сотрудников и более, а также опыт HR-специалистов в найме зумеров.

Высокие зарплатные ожидания

Один из факторов в контексте трудоустройства зумеров — высокие зарплатные ожидания при отсутствии должного опыта работы.

«Большая часть опрошенных соискателей (53%) рассчитывает на зарплату 50–100 тысяч рублей на старте карьеры. Ещё меньше трети (14%) ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей. При этом большинство из этих респондентов либо не имеют опыта работы, либо он небольшой — менее года», — отметили аналитики hh.ru.

Зумеры (иначе их называют поколение Z) — люди, родившиеся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. Особенность этого поколения, что они родились и выросли с доступным Интернетом, технологиями. Считается, что зумеры предрасположены к многозадачности, но испытывают проблемы с концентрацией.

Также в компаниях отмечают, что еще одна особенность молодого поколения — средний уровень мотивации.

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Для представителей поколения Z важным фактором служит приятная атмосфера и дружеская коммуникация с коллегами.

Основные критерии привлекательности компании для молодых соискателей — это:

  • комфортные условия труда — зумеры прежде всего ценят современные офисы, удобный график и гибкий формат работы;

  • высокая зарплата;

  • классная команда и дружелюбная среда.

«И хотя деньги для этой категории — один из приоритетов, 32% не станут работать в компании, если их не устраивает эмоциональный фон — даже если там хорошо платят», — отметили в hh.ru.

Гибкий график

Работодатели, понимая особенности молодого поколения, стараются привлечь новые кадры гибкими условиями труда.

«Большинство работодателей (52%) понимают: гибридный формат работы — частично из дома, частично из офиса — самый эффективный в случае с зумерами», — отмечают аналитики.

Однако не во всех компаниях есть возможность удаленной или частично удаленной работы. Некоторые работодатели это компенсируют готовностью предоставить профессиональное обучение и менторство, а также прозрачную систему оплаты труда и быстрый карьерный рост.

Согласном данным исследования hh.ru большинство работодателей (68%) готовы нанять на работу зумера, не имеющего опыта.

«Но это также зависит от отрасли. В гостиничном бизнесе, продажах или сфере услуг такое встречается часто — там научить персонал проще, и он может почти сразу приступать к практике. А вот в ИТ, к примеру, человеку без опыта куда реже соглашаются отдать должность — нужен хотя бы базовый уровень мастерства», — отметили аналитики hh.ru.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Зумеры Работа
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Комментарии
5
Гость
1 час
Глядя на поколения бабушек дедушек отцов и матерей, понимаю что пенсии не будет и все деньги превратятся в пыль жизнь, собственность - всё будет отнято в один момент просто так что говорить, здесь даже помидоры могут запретить кушать как и любую вещь от интернета до фильма
Гость
2 часа
Раб работать - здесь кроме геморроя ничего не заработаешь Жить надо
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