«Не станут работать в компании»: как зумеры изменили рынок труда в России

Какие требования у зумеров при трудоустройстве Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В последнее время среди работодателей активно обсуждается тема зумеров и их особенности. О молодом поколении, только начинающем свою профессиональную карьеру, складываются различные мифы. Наиболее распространённые стереотипы утверждают, что молодёжь инфантильна и избегает трудностей на работе.

Но действительно ли это так? Что же на самом деле ищут зумеры в своей работе, выяснили аналитики hh.ru. Подробнее — в этом материале.

В основе исследования: опрос hh.ru среди молодых соискателей до 25 лет, а также опрос компаний-работодателей разного масштаба — со штатом от 100 до 1 000 сотрудников и более, а также опыт HR-специалистов в найме зумеров.

Высокие зарплатные ожидания

Один из факторов в контексте трудоустройства зумеров — высокие зарплатные ожидания при отсутствии должного опыта работы.

«Большая часть опрошенных соискателей (53%) рассчитывает на зарплату 50–100 тысяч рублей на старте карьеры. Ещё меньше трети (14%) ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей. При этом большинство из этих респондентов либо не имеют опыта работы, либо он небольшой — менее года», — отметили аналитики hh.ru.

Зумеры (иначе их называют поколение Z) — люди, родившиеся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. Особенность этого поколения, что они родились и выросли с доступным Интернетом, технологиями. Считается, что зумеры предрасположены к многозадачности, но испытывают проблемы с концентрацией.

Также в компаниях отмечают, что еще одна особенность молодого поколения — средний уровень мотивации.

Приятная атмосфера в коллективе

Для представителей поколения Z важным фактором служит приятная атмосфера и дружеская коммуникация с коллегами.

Основные критерии привлекательности компании для молодых соискателей — это:

комфортные условия труда — зумеры прежде всего ценят современные офисы, удобный график и гибкий формат работы;

высокая зарплата;

классная команда и дружелюбная среда.

«И хотя деньги для этой категории — один из приоритетов, 32% не станут работать в компании, если их не устраивает эмоциональный фон — даже если там хорошо платят», — отметили в hh.ru.

Гибкий график

Работодатели, понимая особенности молодого поколения, стараются привлечь новые кадры гибкими условиями труда.

«Большинство работодателей (52%) понимают: гибридный формат работы — частично из дома, частично из офиса — самый эффективный в случае с зумерами», — отмечают аналитики.

Однако не во всех компаниях есть возможность удаленной или частично удаленной работы. Некоторые работодатели это компенсируют готовностью предоставить профессиональное обучение и менторство, а также прозрачную систему оплаты труда и быстрый карьерный рост.

Согласном данным исследования hh.ru большинство работодателей (68%) готовы нанять на работу зумера, не имеющего опыта.