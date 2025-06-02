«За некоторых пассажиров обидно»: стюардесса — о боязни полетов, зарплате и штрафах за секс в небе

Стюардесса рассказала о плюсах и минусах работы Источник: Елизавета Лукьянова











Наши коллеги из UFA1.RU пообщались с Елизаветой Лукьяновой, которая вошла в полуфинал конкурса красоты «Топ стюардесс». Она уже больше года работает бортпроводницей и рассказала о требованиях к экипажу, постоянных перелетах, мифах о зарплате, о том, что делают с буйными пассажирами и как себя ведут идеальные.

«Самое сложное — привыкнуть к графику»

Официально я работаю уже год и два месяца. Перед этим еще обучалась три месяца. Когда шел отбор, требования по росту были от 160 сантиметров. Мы регулярно проходим проверки, и индекс массы тела не должен превышать 25,5.

Еще на эту работу, скорее всего, не попасть тем, у кого есть татуировки на видимых частях тела. Работники авиации должны выглядеть безупречно, а с татуировкой на лице вы вряд ли сможете соблюдать строгий деловой стиль.

Вам точно придется очень непросто, если вы медлительный человек. В авиации требуется незамедлительное выполнение любой задачи. Каждая минута, каждая секунда важна. Коллеги и тем более пассажиры, вас ждать не будут. Еще вам понадобятся навыки в общении, но с этим обычно проблем не возникает.

Лизе 24 года Источник: Елизавета Лукьянова











Обязанности бортпроводницы зависят от того, в каком классе она работает — в бизнес или экономе. В любом случае перед полетом я должна осмотреть оборудование для обслуживания пассажиров и аварийно-спасательное: кислородные баллоны, дымозащитные капюшоны и всё, что может пригодиться, если возникнут проблемы. Еще проверяем кресла, ремни, багажные полки и прочее. Потом, после полета, нужно будет заполнить отчеты по всему оборудованию и так же его сдать.

Точную зарплату я вам не расскажу, но я могу вас заверить, что огромные зарплаты бортпроводников — миф. У нас зарплата складывается из того, сколько мы налетали — и не рейсов, а дней. То есть три рейса в один день засчитываются так же, как и один рейс. За ночные — доплата, за командировочные рейсы — тоже. Такие деньги, как у нас, можно и на земле получать.

Минусы в нашей работе есть. Допустим, в самолете возникает кислородное голодание, от этого весь организм страдает. Почти весь рейс стоишь на ногах — варикоз однажды даст о себе знать. Из-за сухого воздуха приходится быть осторожнее с косметикой, потому что может начаться раздражение.

А самое сложное — привыкнуть к графику. Сегодня ты летишь в день, завтра — в ночь. Бывает так, что выпадают три ночных полета подряд. Это, конечно, сказывается на здоровье, на качестве сна. Из отпуска выходить тяжело, потому что за время отдыха восстанавливается нормальный режим дня, и на работе снова приходится перестраиваться.

У Елизаветы есть возможность путешествовать по билетам со скидкой Источник: Елизавета Лукьянова











Зато нам выдают льготные билеты, благодаря чему получается сильно экономить в отпуске. Скидка распространяется не только на меня, но и на близких родственников. Я так уже в две страны свозила младшую сестренку. Еще из приятного — благодарность пассажиров. Когда они говорят, что им понравился полет, что я им помогла, это поднимает настроение и мотивирует.

И вообще, в образе бортпроводницы, стюардессы есть что-то, что просто вызывает «вау»! Иногда даже близкие знакомые или родственники почти хвастаться моей профессией начинают, меня такое смущает.

Сейчас Лиза живет в Самаре Источник: Елизавета Лукьянова











Постоянные перелеты меня не напрягают. Каких-то секретов и лайфхаков, как справиться с джетлагом, я не знаю. Просто адаптировалась. Некоторые мои коллеги заливают в себя энергетики. Но лучше всего просто дать себе выспаться.

Если вы боитесь летать и поняли это уже в полете, лучше всего постараться заснуть. Только не надо напиваться алкоголем, чтобы снять напряжение. Если вдруг начинает развиваться паника, воспользуйтесь дыхательными практиками.

Если кто-то из пассажиров начинает плохо себя вести, на них есть управа. Бывают рейсы, например, вахтовиков, когда летят одни мужчины и кто-то начинает себя вести неподобающе. Мы можем попросить помощи у мужчин из экипажа или среди пассажиров — рядом всегда окажутся люди, которые готовы помочь.

Для самый буйных есть наручники, по прилете вызовем полицию, и уже она с такими разберется. Совсем уж диких пассажиров я не встречала, но часто многие рвутся в кабину пилота — это недопустимо.

Еще Лиза учится на психолога, и эти знания помогают ей находить подход к пассажирам Источник: Елизавета Лукьянова











Бывают пассажиры, которые мечтают о сексе в небе. Но мы всегда следим за туалетами, на случай если кто-то из пассажиров задерживается там, потому что ему плохо. Если мы увидим, что туда идут сразу двое, мы этому помешаем. Даже если вы нас обхитрите, то это вскроется, потому что мы заметим, что вы долго не выходите, и по прилете вам выпишут штраф. Так что таких пассажиров немного.