НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

зап.

 752мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,76
EUR 93,67
Куда ехать вместо Анапы
Вакансии для школьников
Поражение «Локомотива»
Дайджест ко Дню Победы
Рейтинг управляющих компаний
День рождения губернатора
Пройдет первая гроза
Кредиты ярославцев
Останемся без рыбы?
Работа Ярославские школьники рвутся работать: какие вакансии они рассматривают

Ярославские школьники рвутся работать: какие вакансии они рассматривают

Подростки чаще стали искать подработку

789
20 комментариев
Ярославские школьники стали чаще искать себе работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские школьники стали чаще искать себе работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские школьники стали чаще искать себе работу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области подростки стали чаще искать себе подработку. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Авито Работа» на основе увеличения количества резюме среди школьников от 14 до 17 лет.

«По итогам исследования за I квартал 2025 года в Ярославской области количество таких резюме выросло в 2,3 раза (+126%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 25 000 рублей в месяц при частичной занятости», — уточнили в «Авито Работа».

Аналитики объясняют такой рост стремлением современной молодежи к самостоятельности.

«Подростки хотят не только зарабатывать свои первые деньги, но и получить опыт работы. Особенно активно этот процесс идет в период каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени», — заключили аналитики «Авито».

Наиболее интересной вакансией для подростков является позиция промоутера, где школьники ожидают зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. На втором месте по востребованности находится работа расклейщика. Ожидаемая зарплата — 15 тысяч рублей в месяц.

«Интерес именно к этим профессиям растет во многом потому, что для данной возрастной группы свойственно искать временную/частичную занятость с быстрыми выплатами, а работодатели для таких позиций часто предлагают гибкий график, также для них не требуется специального образования, а иногда и опыта», — уточнили в «Авито Работа».

На третьем месте по количеству резюме подростков находится профессия комплектовщика. Зарплатные ожидания для нее составили 25 000 рублей в месяц. Также увеличилось количество резюме кандидатов в возрасте 14–17 лет на вакансию няни. Такие соискатели хотели бы получать зарплату 30 000 рублей в месяц.

Вопрос для родителей подростков: ваши дети ищут подработку на время школьных каникул?

Да, не вижу в этом ничего плохого
Нет, каникулы — время для отдыха
Мы запрещаем детям работать, их задача — хорошо учиться
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Работа Подростки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
1 час
Вчера пять школьников ходили по ларькам за волгой и предлагали продавцам купить у них дезодоранты. Наверное тоже работа такая.
Гость
1 час
Работа хорошо, но платят мало.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление