Ярославские школьники рвутся работать: какие вакансии они рассматривают

Ярославские школьники стали чаще искать себе работу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области подростки стали чаще искать себе подработку. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Авито Работа» на основе увеличения количества резюме среди школьников от 14 до 17 лет.

«По итогам исследования за I квартал 2025 года в Ярославской области количество таких резюме выросло в 2,3 раза (+126%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 25 000 рублей в месяц при частичной занятости», — уточнили в «Авито Работа».

Аналитики объясняют такой рост стремлением современной молодежи к самостоятельности.

«Подростки хотят не только зарабатывать свои первые деньги, но и получить опыт работы. Особенно активно этот процесс идет в период каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени», — заключили аналитики «Авито».

Наиболее интересной вакансией для подростков является позиция промоутера, где школьники ожидают зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. На втором месте по востребованности находится работа расклейщика. Ожидаемая зарплата — 15 тысяч рублей в месяц.

«Интерес именно к этим профессиям растет во многом потому, что для данной возрастной группы свойственно искать временную/частичную занятость с быстрыми выплатами, а работодатели для таких позиций часто предлагают гибкий график, также для них не требуется специального образования, а иногда и опыта», — уточнили в «Авито Работа».

На третьем месте по количеству резюме подростков находится профессия комплектовщика. Зарплатные ожидания для нее составили 25 000 рублей в месяц. Также увеличилось количество резюме кандидатов в возрасте 14–17 лет на вакансию няни. Такие соискатели хотели бы получать зарплату 30 000 рублей в месяц.