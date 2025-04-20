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Работа До пяти тысяч за смену: аналитики рассказали, кто в Ярославской области чаще ищет подработки

До пяти тысяч за смену: аналитики рассказали, кто в Ярославской области чаще ищет подработки

Публикуем обзор рынка труда

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6 комментариев
Многие соискатели задумываются о подработке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие соискатели задумываются о подработке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие соискатели задумываются о подработке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области стали чаще интересоваться подработками. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru.

«Доля соискателей, которые хотели бы найти себе вторую работу, растет последние полгода. При этом доля местных жителей, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне 7–8% уже более двух лет», — сообщили аналитики hh.ru.

Кто трудится на двух работах

Чаще всего подработку ищут ярославцы, основная работа которых связана со следующими сферами:

  • искусство, развлечения, массмедиа;

  • домашний, обслуживающий персонал;

  • спорт, салоны красоты;

  • наука, образование;

  • туризм, гостиницы, рестораны.

При этом вторым вариантом заработка не интересуются сотрудники из сферы страхования, добычи сырья и высшего менеджмента.

Подработки на день

Как рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеринков, еще один популярный тренд на рынке труда — подработка на сутки. Многие компании набирают временных сотрудников, чтобы закрыть потребность в кадрах в период повышенного спроса на продукцию или услуги.

«Среди предложений временной занятости есть и варианты, когда деньги выплачиваются сразу после смены или на следующий день. Чаще всего это работа, где не требуются особые навыки, и связанная с выкладкой продукции, упаковкой товаров, сортировкой и доставкой заказов, обслуживанием покупателей и так далее», — отмечают эксперты.

По словам эксперта, чаще всего в качестве подработки на день рассматриваются вакансии доставщика или промоутера для расклеивания листовок с почасовой оплатой. Курьеры могут выбирать продолжительность рабочего дня от 1 до 12 часов и район для развоза посылок.

«Заработок курьеров зависит от объема выполненных заказов, характера груза (готовая еда, продукты, лекарства и др.), количества отработанных часов и других факторов и может составить в среднем 2000–4000 рублей за смену 6–12 часов», — указали в «Авито».

В Ярославле на подработку на сутки ищут сторожа-контролера с зарплатой от 2,5 тысячи рублей за смену, а также барбера с зарплатой от пяти тысяч рублей за смену и кассира с зарплатой 1,5–2 тысячи за смену.

Ранее мы публиковали интервью с директором ярославского филиала hh.ru Ириной Котусенко о том, как приход зумеров на рынок труда изменил отношение к работе.

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Комментарии
6
Гость
40 минут
пять тысяч это меньше 50$ в Нью-Йорке минимальная оплата труда 35$ в час при этом там цены на еду и одежду сравнимы с нами, а если нет денег то еда, медицина и шмотки бесплатно от фондов и правительства штата
Гость
56 минут
Вторую работу ищут не от хорошей жизни, если бы на основной платили достойно никто бы не искал подработку
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