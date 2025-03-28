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Работа Кризис-2025 истории «Просто приехала с паспортом — взяли»: бывшая бизнесвумен ушла на завод в 52 года — как она решилась и сколько зарабатывает

«Просто приехала с паспортом — взяли»: бывшая бизнесвумен ушла на завод в 52 года — как она решилась и сколько зарабатывает

Женщина говорит, что стала рабочей из-за высокой зарплаты

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11 комментариев
Идею пойти работать на завод Галине подкинул сосед&nbsp;— так она в 52 года оказалась на производстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИдею пойти работать на завод Галине подкинул сосед&nbsp;— так она в 52 года оказалась на производстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Идею пойти работать на завод Галине подкинул сосед — так она в 52 года оказалась на производстве

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Россияне возвращаются на заводы — туда бегут даже вчерашние курьеры. В основном, гласит статистика, работа на производстве привлекает людей из-за хорошей зарплаты. При этом в стране стало больше работающих пенсионеров и предпенсионеров. Жительница Новосибирска ушла работать на один из заводов города в 52 года, не имея ни малейшего опыта такой работы. На условиях анонимности (героиня работает на оборонном заводе — мы не можем называть ни его, ни ее настоящее имя, но они известны редакции) она объяснила свое решение и рассказала о плюсах и минусах новой карьеры. Ее история — в материале NGS.RU.

«Решила рискнуть»

Галина в 52 года начала всё с нуля: оставила прошлую работу и устроилась на один из оборонных заводов города.

Она живет в Новосибирске около 10 лет, до этого жила и работала в Барнауле. По образованию Галина водитель трамвая, но по профессии не работала ни дня — в 90-е в этой сфере почти не платили. Женщина ушла в торговлю и постепенно выстроила собственный бизнес по продаже одежды.

— Потом с мужем развелись, и я в Новосибирск переехала, поближе к дочери и отцу. Бизнес продала. Тут небольшую студию купила — с младшим сыном нам этого оказалось достаточно. Устроилась работать в магазин возле дома продавцом, — делится Галина.

Женщина решила устроиться на предприятие из-за высокой зарплаты | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЖенщина решила устроиться на предприятие из-за высокой зарплаты | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Женщина решила устроиться на предприятие из-за высокой зарплаты

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Время шло, Галина меняла магазины: в одном платили мало, в другом не было нормальной выручки, и бизнес закрылся. Одно время работала в столовой — по ее словам, тогда холодильник и морозильная камера были до отказа наполнены едой. Но денег катастрофически не хватало, и она пошла работать в прачечную местной гостиницы. Пару дней в неделю убирала квартиры за деньги.

— Ездить от дома до работы было далеко, платили копейки, плюс в прачечной вечно духота, жара, давление скакало. Там настоящий ад. На уборке квартир тоже сильно не разбогатеешь, — признается собеседница.

Около года назад Галина познакомилась с соседом по лестничной клетке — рабочим одного из заводов. Они разговорились, и он рассказал о преимуществах своей работы: стабильной зарплате, достойных условиях труда. И предложил соседке попробовать себя в новой профессии. Какое-то время Галина раздумывала, а потом всё же решилась: позвонила на предприятие и договорилась о встрече с сотрудниками отдела кадров.

Галина рассказала, что не испытывала трудностей при трудоустройстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГалина рассказала, что не испытывала трудностей при трудоустройстве | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Галина рассказала, что не испытывала трудностей при трудоустройстве

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Хотя никакого специального образования и опыта работы у Галины не было, она рассказала, что устроиться на завод было несложно. Ее взяли контролером в отдел техконтроля — она проверяет детали, которые изготавливают на станках ЧПУ другие работники завода, на брак.

— Никакого резюме не отправляла — просто приехала к ним с паспортом. Меня взяли. В цехах никто нас ничему не учил, мы просто самоучки. Поначалу понравилось, что мужчин много на заводе, а я женщина свободная, — улыбается Галина. — Зарплату обещали в районе 60 тысяч рублей, а в «прачке» у меня 30 выходило. Естественно, для меня это была существенная разница. График работы смутил: смены чередуются то в день, то в ночь, а я жаворонок — ночью мне очень тяжело не спать. Но решила рискнуть.

«Не могу сомкнуть глаз»

Поначалу Галина относительно легко переносила смену деятельности, несмотря на неудобный график. Затем началась гонка: руководство стало выдавать дополнительные смены из-за нехватки кадров, ругать заводчанок за ошибки и отставание от графика. Благодаря сверхурочным зарплата женщины заметно подросла, но работа ее выматывает.

— Сейчас 75–80 тысяч выходит, но мы часто перерабатываем. Где-то полгода назад у меня развилась бессонница — если мне нужно на утреннюю смену к 7 утра, то встаю я в 3 ночи. И вот перед такими сменами просто ужас. Например ложусь спать в 8 вечера, просыпаюсь в 23 и потом не могу сомкнуть глаз. Весь график себе сбила, — вздыхает Галина.

Останется ли Галина работать на заводе до пенсии, она не знает | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОстанется ли Галина работать на заводе до пенсии, она не знает | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Останется ли Галина работать на заводе до пенсии, она не знает

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

У Галины есть и другие проблемы со здоровьем — высокое давление, частые простуды, но сама она связывает их с возрастом и считает, что, если нужны деньги, это можно пережить. Галина предлагала устроиться на предприятие подруге — та отказалась из-за 12-часового графика и ночных смен, предпочитая работать в офисе за 30 тысяч рублей в месяц.

— Когда люди кричат, что им не хватает денег, я задумываюсь. Я же пошла на завод в 50+, а подруга моего возраста всё боится уработаться и сидит на нищенском окладе. Люди сами выбирают путь, а потом плачут, — уверена женщина.

«Чем грузчиками, лучше на завод»

Наша героиня честно признается: она пошла на завод исключительно за высокой зарплатой и плюсов работы тут для себя практически не видит.

— Это вообще не для этого возраста работа. Я не считаю работу на заводе перспективной и не могу сказать точно, останусь тут до пенсии или нет. Всё может измениться за оставшиеся до выхода на пенсию годы — и в моей жизни, и на предприятии, — рассуждает женщина.

На вопрос, хотела бы Галина, чтобы ее дети трудились на заводе, женщина не задумываясь отвечает отрицательно. По ее мнению, молодежь должна искать себя в более высококвалифицированных сферах.

— Считаю, что надо учиться, чтобы потом не жить так на старости лет. А вот мальчишкам без образования, кто грузчиками или курьерами работает, как по мне, лучше идти на завод. Ну и сейчас на заводах бронь дают, многие мужики туда устраиваются из-за этого. Для мужиков тут в принципе много вариантов для развития: завод большой, перспектив много. Мне же не до карьеры — лишь бы не сдохнуть, — заключила сибирячка.

А вы бы пошли работать на завод?

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Настасья Медведева
Журналист
Предпенсионер Новосибирск Рынок труда Работа на заводе
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Комментарии
11
Гость
45 минут
На эту ВЫСОКУЮ зарплату эта бизнесвумен не то что квартиру, а даже самый дешовый жигуль не сможет купить даже если будет во всём себе отказывать и копить 10 лет. Денег хватит только на оплату жкх, еду и дешовые портки. Эта РАБСКАЯ зарплата.
Гость
51 минута
Нет в России дефицита на рынке труда. У нас дефицит на рынке оплаты труда.
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