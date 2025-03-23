Срочно нужны русские! Как сверхдорогой и жаркий Дубай вдруг оказался «второй Москвой»

Арабские Эмираты становятся всё больше «русскими» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











ОАЭ за последние три года превратились из элитного курорта для избранных в прибежище для самых разных россиян. Сюда эмигрируют айтишники и врачи, чиновники и бизнесмены покупают недвижимость, а туристы массово летят через Дубай в другие страны.

Согласно данным платформы 101hotels, количество отелей в ОАЭ, ориентированных на русскоязычных клиентов, уже достигло 377 — это на четверть больше, чем в Турции, где таких отелей насчитывается 299.

В 2024 году ОАЭ стали вторым по популярности зарубежным направлением для россиян после Турции. Причем еще до пандемии Эмираты даже не входили в топ-10 популярных стран для российских туристов из-за своей дороговизны. А уже в 2024 году общее число поездок россиян в ОАЭ превысило 2 миллиона. Хотя по-настоящему народными Эмираты так и не стали: в Геленджике в прошлом году отдохнуло 4 миллиона россиян, а в Кисловодске — чуть менее 2 миллионов. Ну так ведь там и цены совершенно другие!

Дубай стал центром притяжения не только туристов (в том числе путешествующих через ОАЭ в другие страны, особенно европейские), но и для российских эмигрантов. Неофициальные оценки (которые приводит, например, французское издание Le Monde) говорят о размере русскоязычной диаспоры в 100–500 тысяч человек. И, похоже, верхняя планка более реалистичная: в Дубай едут люди самых разных профессий.

Bloomberg пишет, что «русские преобразили Дубай»: здесь массово открываются российские рестораны (например, «Додо пицца») и даже празднуют Масленицу. Впрочем, для многонационального Дубая, где лишь менее 10% жителей имеют гражданство ОАЭ, такое разнообразие «экзотичных» культур — норма. Десятки диаспор, от индийской до эфиопской, имеют свои рестораны с традиционной кухней и любимые районы. Теперь, похоже, появляется и своя «маленькая Москва».

Судя по числу вакансий, которые предлагают россиянам, найти работу не проблема. Диапазон зарплат тех же горничных отелей, которых не хватает и на российских курортах, — огромный. Но ждут ли нас там?

— Эмираты стремятся к увеличению турпотока из России, и российских туристов действительно стало намного больше, чем раньше, — делится с MSK1.RU руководитель комитета по ОАЭ и странам Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. — В ОАЭ стремятся нанимать русскоязычный персонал в разных сегментах: отельном бизнесе, в парках развлечений, в авиакомпаниях. Но сказать, что русскоязычного персонала в отелях Эмиратов больше, чем в турецких, сложно. Есть отели, где вообще не встречается русскоязычный персонал.

— На ваш взгляд, «исход» российского бизнеса в Эмираты можно назвать массовым? Или интерес уже схлынул?

— Мы знаем, что огромное количество российских бизнесменов так или иначе открыли свои компании или представительства или рассматривают возможность открытия бизнеса в Эмиратах. Я процитирую данные Uppercase: в 2024 году в ОАЭ было открыто в 2,5 раза больше компаний с российским участием, чем в 2023 году. Отдельно я бы отметила колоссально возросший интерес россиян к покупке недвижимости в Эмиратах.

— Чем так привлекают Эмираты, ведь жить там очень недешево?

— Факторов много. Удобный часовой пояс и удобный прямой перелет, понятное регулирование, достаточно прозрачное, даже несмотря на последнее нововведение с точки зрения налогов. Кстати, доходы с недвижимости налогами в Эмиратах не облагаются. Имея компанию в Эмиратах, можно работать со всем миром, и это удобно. Понятное законодательство, английский язык, который достаточно распространен, и многие бизнесмены уже на нем говорят и имеют сотрудников, говорящих на английском языке.

— Как думаете, а этот интерес россиян, особенно бизнесменов, к Эмиратам сохранится? Или мода пройдет?

— Эмираты открывают окно, скажем так, на весь рынок Ближнего Востока, на работу с Азией. Здесь в ОАЭ гораздо более комфортно открывать компанию, нежели там в какой-нибудь Малайзии или Индонезии. Поэтому интерес сохранится. И, я думаю, что Эмираты останутся надежным деловым партнером для России, как и сформировалось за последние три года, — говорит Танцюра.

— Что нужно знать россиянам, которые захотят найти работу в Эмиратах, на какие зарплаты они могут рассчитывать?

— Если компания перевозит российского специалиста в ОАЭ под собственные нужды, то она платит, как правило, чуть ниже рынка. Но при этом берет на себя все расходы по переезду.

Если мы говорим о самостоятельном трудоустройстве на рынке, в формате «я хочу — возьму и перееду», то зарплата не зависит от того, является ли специалист гражданином РФ или нет. На уровень зарплаты, прежде всего, повлияют знания и опыт работы. А платят россиянам в ОАЭ в среднем по рынку так же, как и всем остальным.

Другой вопрос, что при трудоустройстве в ОАЭ у сотрудника из России изначально хуже шансы, потому что он не имеет опыта работы в Эмиратах. Поэтому специалист получит предложение с более низким жалованием.

Многие граждане РФ уезжают и находят работу в ОАЭ. Однако нужно понимать, что при той же или более высокой зарплате, чем в России, по факту специалист будет получать меньше. В Эмиратах платно всё — и медицина, и образование. Бесплатных опций в стране нет в принципе.

— Конечно, ОАЭ не рай земной. В стране есть и свои минусы, — отмечает в беседе с MSK1.RU бизнес-коммуникатор Ия Ким, которая более 9 лет проживает за пределами России.

— Уже шутят в народе, мол, Дубай — вторая Москва, а Анталия в Турции — вторая Россия. Но из минусов Эмиратов я бы отметила лето с жарой в 46–55 градусов, пару-тройку месяцев в году. Все, кому ОАЭ стали «вторым домом», на это время уезжают в разные части света, а вот оставшиеся 9–10 месяцев выбирают пляж, дзен, комфорт и отсутствие московских пробок.

Еще Ия Ким напомнила:

— Чтобы работать в ОАЭ, нужен английский язык уровня «уверенный пользователь» хотя бы. Если есть необходимость в конкретном специалисте, то он получит предложение напрямую и будет оформлен в ОАЭ по всем правилам. Можно получить сезонную работу, заключив договор, но это не будет полный пакет, это только покрытие базовых потребностей, перелет, проживание и питание. Например, аниматор в отеле, и такая работа не будет высокооплачиваемой, но даже там потребуется добротный уровень английского разговорного языка.