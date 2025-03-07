«Дети на станциях машут мне ручками»: как 21-летняя красавица училась на модельера, а стала машинистом в метро

В кабине Ирина уже чувствует себя уверенно Источник: Людмила Данилина / 63.RU











Когда вы едете в метро, то задумываетесь ли о том, кто вас везет? Как правило, нет. А зря. Ведь это может быть хрупкая девушка. Жительница Самары Ирина Талапчук окончила колледж, получила диплом модельера и… решила стать машинистом электропоезда в метро. Ей 21 год, она оканчивает стажировку с наставником и скоро начнет выезжать одна. В интервью нашим коллегам из 63.RU Ирина рассказала, каково трудиться в мужском коллективе, как пассажиры реагируют на нее, что самое сложное в работе машиниста и почему она решила им стать.

Пока Ирина ездит только с наставником Источник: департамент транспорта Самары / Т.me











«Объявление о наборе увидела мама»

— Расскажите, как вы, модельер по образованию, вдруг передумали и решили пойти в машинисты метро?

— Метро, если честно, я сначала не рассматривала вообще. Я раньше занималась танцами, мы очень часто ездили в другие города. И мне так нравилось ездить на поездах, я думала, что это вот прям мое. Родители предлагали идти проводницей, но мне эта идея не особенно понравилась, потому нужно взаимодействовать с людьми, тесно взаимодействовать, а мне этого не очень хотелось.

И в один прекрасный момент я решила, что хочу стать машинистом, раз мне нравится ездить на поездах. Когда узнала, что девушкам разрешено быть машинистами поездов именно дальнего следования, зашла на сайт СамГУПС, прочитала, что для поступления туда надо сдавать физику. И поняла, что я туда точно не поступлю, не справлюсь с ЕГЭ по физике. А когда увидела объявление о наборе на обучение машинистов электропоездов метро, я подумала: а чем метро хуже нашей железной дороги?

— Где проходило обучение? И сколько оно длилось?

— Обучение проходило в учебном центре на территории электродепо. Преподавали люди, которые работают здесь, то есть взаимодействуют с составами и могут всё объяснить досконально, показать. Мы ходили на составы, нам всё показывали, разъясняли. Началось обучение в сентябре, теория длилась до декабря. А в декабре уже начали проходить стажировку.

— Можете с уверенностью сказать, что, разбуди вас ночью, вы расскажете всю изученную теорию?

— Прям всё-всё-всё с ходу будет сложно рассказать, но базовое — то, что должен знать каждый машинист, — конечно, смогу рассказать и ночью (улыбается).

— А что самое сложное пришлось вам освоить в работе?

— Даже не знаю, что можно выделить. Самое сложное — это объем всего, что нужно выучить. Вернее, выучить это не сложно, сложнее разложить всю информацию по полочкам.

— Как отреагировали родные, когда вы заявили, что не хотите быть модельером, а хотите стать машинистом метро?

— Впервые о том, что я хочу стать машинистом, я заикнулась в восьмом классе. Папа сразу поддержал, сказал — да, давай, почему нет. Маме сначала нужно было узнать всё, всё прочитать в интернете, изучить тему поглубже. А когда в прошлом году летом я с мамой ехала в метро, именно она и увидела объявление о наборе и указала на него мне.

Составы легко слушаются хрупкую девушку Источник: Людмила Данилина / 63.RU











«Едешь и осознаешь, что за твоей спиной сотни людей»

— Вы уже выезжали на линию, перевозили пассажиров?

— Выезжала, но одна еще не ездила, пока только с наставником, так как у нас еще проходит стажировка.

— Когда первый раз выезжали, пусть и с наставником, какие были чувства?

— Страха, что я ничего не смогу сделать или всё забуду, не было. Волнение, конечно, присутствовало. Едешь и осознаешь, что за твоей спиной сотни людей, за которых ты отвечаешь в данный момент. И в случае чего в тоннеле единственный, кто поможет, — это ты. Правда, пока еще не только я, но и мой наставник (смеется). Я переживала, что в самый первый день может что-то произойти, пойти не по плану, а в голове огромное количество информации, которую нужно запомнить, усвоить, понять. Но всё прошло хорошо.

— Что видит машинист метро из кабины?

— На самом деле — ничего особенного. Тоннель, стены, знаки, рельсы, шпалы.

— В темноте не страшно?

— Ну мне лично нет (смеется).

— Где вам больше нравится ездить — на поверхности или под землей?

— Под землей. Когда выезжаешь из тоннеля, светит солнце, блестит снег — и глазам сразу становится не очень комфортно. А под землей такого же нет.

Из кабины машиниста видно всё, что делается в вагонах Источник: Людмила Данилина / 63.RU











«Кнопочки нажимаешь — и едешь»

— Считается, что профессия машиниста электропоезда в метро — это мужская работа. А вы что об этом думаете? Действительно мужская?

— Раньше, когда были старые составы, может быть, было тяжелее. А вот сейчас, когда у нас появился совершенно новый состав, вообще никаких проблем нет. Кнопочки нажимаешь — и едешь спокойно (смеется). Если говорить простым языком, то в старых составах есть рычаги, где нужно приложить силу, чтобы повернуть, нажать, но мне это удается делать. Не думаю, что нужно иметь прямо огромную силу, чтобы работать машинистом. Если у меня получается, думаю, получится у других девушек.

— А как вам работается в мужском коллективе?

— Комфортно. Сначала переживала, как я буду одна девушка в мужском коллективе. А сейчас поняла, что нечего было и переживать. Все в основном старше, все меня поддерживают.

— Смотрели ли фильмы про метро? Вот сейчас, когда вы уже прошли обучение, уже поездили в кабине, какие моменты вам кажутся наиболее смешными в этих фильмах, а какие схожи с реальностью?

— Я видела только российский фильм «Метро». И когда смотрела, было страшно, что такое может действительно в метро произойти, что люди будут там умирать. А когда я сюда пришла, мне рассказали, что какие-то экстренные ситуации происходят в метро очень редко, что машинисты все подготовленные и в случае чего готовы быстро выйти из сложной ситуации и спасти людей.

Кажется, в изобилии кнопок разобраться невозможно! Источник: Людмила Данилина / 63.RU

— А не замечали, как пассажиры реагируют на девушку-машиниста?

— Люди моего возраста, 20–30 лет, никак не реагируют. А маленькие дети машут мне ручками. Хотя, может быть, они машут и машинистам-мужчинам, не знаю. А уже от более взрослых, когда проходишь по составу, когда меняешь кабину, часто слышишь за спиной: «Это же девушка та самая, про которую в новостях писали».

— Машинист метро видит из своей кабины с помощью камер вагоны и пассажиров. Были ли уже какие-то интересные или курьезные случаи с пассажирами?

— Таких уж прям интересных не было. Два раза попадались заснувшие пассажиры. Один раз — пожилой мужчина. Он спал несколько станций. Потом просто проснулся и спокойно вышел. А в другой раз заснула девочка, примерно класса из 6–7-го. Мы разбудили ее, оказалось, что она, уснув, проехала свою станцию.

— А вы единственная в России девушка-машинист электропоезда метро?

— Нет, есть женщины-машинисты метро в Москве и Питере. Самара, получается, третий город в России.

— После стажировки не передумали?