«Ходим на работу за просто так»: ярославские коммунальщики пожаловались на задержку зарплат

Директор объяснил проблемы с финансами работой в убыток Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Дмитрий Алфеев / vk.com











В Ярославской области сотрудники коммунального хозяйства пожаловались на невыплату зарплаты. Как сообщил адвокат и депутат собрания представителей городского поселения Пречистое Первомайского района от КПРФ Дмитрий Алфеев, без денег на несколько месяцев остались сотрудники предприятия АО «Первомайское коммунальное хозяйство».

— Во-первых, АО «Первомайское КХ» как-никак является предприятием, содержащимся во многом за счет дотаций из областного бюджета, то есть нехватки денег для зарплаты работникам там быть не должно. Ее и не было никогда после лихих 90-х. А во-вторых, зарплаты у работников, с кем я разговаривал, стыдно говорить какие, — написал Дмитрий Алфеев на своей странице «ВКонтакте».

По словам Дмитрия, изначально к нему обратились 9 человек, повторно — еще 5 человек. Люди получали зарплату, но это был минимум по квиткам. Вместе с обратившимися рабочими адвокат написал обращение в прокуратуру, обратил внимание общественности на проблему.

— Заработная плата работникам [начислялась] согласно штатному расписанию и трудовому договору, — пояснили 76.RU в пресс-службе администрации Первомайского района. — Размер не разглашается.

«Задерживают зарплату полгода»

Как оказалось, ранее сотрудники коммунального хозяйства своими силами пытались добиться выплат. Первую жалобу в прокуратуру написали еще в марте 2024 года. После этого, в мае, им выплатили зарплату за три весенних месяца. Однако летом ситуация повторилась.

Одной из пострадавших оказалась Нина Захарова, она проработала на предприятии восемь с половиной лет.

— У нас сейчас сменился новый руководитель. Был Колесов Владимир Николаевич. Никаких задержек, ничего не было. Всë нам выдавали, спецодежду. Когда стал Калтунов Максим Константинович, первые два года тоже не было проблем. Ну, буквально вот эти полгода у нас задерживают зарплату, — рассказала 76.RU Нина Захарова.

«У нас половина сотрудников поувольнялась, в коммунальном-то было где-то человек 60, а сейчас — 12» Нина Захарова сотрудница АО «Первомайское коммунальное хозяйства»

— Я увольняться не буду, пока не получу расчет. Даже смешно: три месяца ходим на работу за просто так, за идею, — рассказала сотрудница.

В августе, по словам сотрудников, люди снова пошли за помощью — к депутату, в прокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина. На предприятии задержали оплату за июль и август. В обращении сотрудники указали на неоднократное нарушение сроков выплаты зарплат и попросили провести проверку.

На балансе — три бани

Директор предприятия АО «Первомайское КХ» Максим Колтунов на собрании депутатов муниципального района 24 сентября заявил, что предприятие работает в убыток, имеется кредиторская задолженность. По итогам заседания депутат Михаил Диморов заявил о возможном рассмотрении субсидии на зарплаты.

— В 2018 году в соответствии с законом Ярославской области № 104-З от 29.12.2016 года были переданы полномочия по водоснабжению, а с 1 января 2024 года — и по теплоснабжению на уровень области (закон ЯО №75-З от 15.12.2023). Следовательно, с 2024 года основным видом деятельности АО «Первомайское КХ» является деятельность по чистке и уборке, а также услуги бань. На балансе организации две бани в рабочем поселке Пречистое и одна баня в селе Кукобой, — объяснял по итогам заседания депутат Михаил Диморов.

«В отношении директора — дело»

К началу октября, после вмешательства прокуратуры Первомайского района, сотрудники получили заработанные деньги уже за три месяца — июль, август и сентябрь.

— Установлено, что с июля по сентябрь 2024 года организация не в полном объеме выплачивала заработную плату работникам, вследствие чего перед 11 работниками предприятия образовалась задолженность в размере более 400 тысяч рублей, — рассказали 76.RU в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки прокурор района направил заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

— В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений»). Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, — добавили в прокуратуре.

Часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.