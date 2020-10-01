«Истекала кровью, плакала»: суд оштрафовал хозяина собаки, разорвавшей губу 6-летней девочки

В Ярославской области наказали владельца собаки, покусавшей ребенка
В Ярославле суд оштрафовал хозяина собаки, которая покусала маленькую девочку. Все произошло в прошлом году в селе Никитская Слобода Переславского района. Тогда на 6-летнюю девочку, которая играла в песочнице с другими детьми, набросилась собака породы джек-рассел. На крики дочери во двор прибежала мама, которая увидела, что у ребёнка разорвана верхняя губа. Кроме того, пёс укусил девочку и в шею. По словам детей, собака пролезла во двор через забор.
— По телефону скорой помощи родителям рекомендовали самостоятельно везти ребенка в больницу, — рассказали в Ярославском областном суде. — По словам матери, на протяжении двух часов ребенку не могли оказать помощь. Родители возили девочку между Переславской ЦРБ и стоматологией. Все это время девочка истекала кровью, плакала. Отцу девочки от вида крови становилось плохо. В итоге вызвали из выходного стоматолога-хирурга, которая потребовала подготовить в Переславской ЦРБ операционную и вызвать анестезиолога. Родители вновь повезли дочь в ЦРБ, где её под общим наркозом прооперировали. Были наложены швы на губу, подбородок и шею, сделаны прививки от столбняка и от бешенства.
Дети, находящиеся в тот день во дворе, и пострадавшая девочка в том числе, знали собаку до происшествия и относились к ней хорошо. Именно поэтому сразу после случившегося покусанный ребёнок просил не наказывать пса, объясняя это тем, что у собачки в тот день, видимо, было плохое настроение. Но родители пошли в суд с иском против хозяина собаки.
— Хозяин собаки исковые требования не признал, — рассказали в суде. — Он рассказал, что у него действительно есть пёс породы джек-рассел-терьер, однако его участок огорожен, собака не могла выбежать за территорию двора, и выводят ее только на поводке. В тот день, когда все произошло, ответчику позвонила бабушка и сказала, что приходил мужчина, сказал, что их джек-рассел покусал ребенка. Он сразу приехал, собака была дома. Со слов бабушки, пёс в этот день из дома не выходил. После рассказа бабушки ответчик никуда не пошел, поскольку не посчитал это необходимым. Попросил свою супругу узнать, что случилось. Она позвонила соседям, те повторили рассказ про собаку и укушенного ребенка. Ответчик заявлял, что его собака никогда не проявляла агрессии. Супруга ответчика подарила девочке куклу — с целью поддержать ребенка.
По итогу суд заключил, что собака принадлежит ответчику, и оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей морального ущерба за причинение ребенку легкого вреда здоровью. Изначально мама пострадавшей девочки просила взыскать с хозяина 400 тысяч, но суд решил иначе. Мужчина с таким наказанием не согласился и подал апелляцию, однако и там решили, что хозяин должен нести ответственность, и отклонили его жалобу.
Напомним, что около года назад похожий случай произошёл в Рыбинске. Тогда собака породы хаски покусала малыша, пока взрослые отдыхали на природе.