«Истекала кровью, плакала»: суд оштрафовал хозяина собаки, разорвавшей губу 6-летней девочки

Дети, находящиеся в тот день во дворе, и пострадавшая девочка в том числе, знали собаку до происшествия и относились к ней хорошо. Именно поэтому сразу после случившегося покусанный ребёнок просил не наказывать пса, объясняя это тем, что у собачки в тот день, видимо, было плохое настроение. Но родители пошли в суд с иском против хозяина собаки.



— Хозяин собаки исковые требования не признал, — рассказали в суде. — Он рассказал, что у него действительно есть пёс породы джек-рассел-терьер, однако его участок огорожен, собака не могла выбежать за территорию двора, и выводят ее только на поводке. В тот день, когда все произошло, ответчику позвонила бабушка и сказала, что приходил мужчина, сказал, что их джек-рассел покусал ребенка. Он сразу приехал, собака была дома. Со слов бабушки, пёс в этот день из дома не выходил. После рассказа бабушки ответчик никуда не пошел, поскольку не посчитал это необходимым. Попросил свою супругу узнать, что случилось. Она позвонила соседям, те повторили рассказ про собаку и укушенного ребенка. Ответчик заявлял, что его собака никогда не проявляла агрессии. Супруга ответчика подарила девочке куклу — с целью поддержать ребенка.

