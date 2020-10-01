«Братан, тормози!»: в Ярославле полицейский жестко скрутил подростка. Видео

В Ярославле полицейский жестко скрутил подростка
В Ярославле разразился скандал из-за видео, опубликованного сообществом «Свободный Ярославль» в соцсетях. На кадрах запечатлена борьба полицейского с 14-летним подростком. Ну как борьба — мальчишка вырывается, а полицейский его пытается удержать и затащить в отдел — сначала силовик схватил его за шею и под мышку, а потом уложил на землю и заломил руку.
— Что вы делаете! Вы не имеете права! Это что за беспредел! Я на вас в суд подам! Ему нет 16 лет, хотят забрать без законных представителей! Это рукоприкладство! — кричат, матерясь, за кадром друзья подростка.
— Неповиновение мне оказал, поехали в спецприемник! — комментирует силовик.
— Братан, тормози! — просит малолетний участник потасовки.
В конце концов парень вырывается. А полицейский отбирает у подростков велосипед и уносит в отделение полиции.
Видео: «Свободный Ярославль»
В группе «Свободный Ярославль» все происходящее назвали полицейским беспределом.
— Ребёнку 14 лет, и душить нельзя! Вот что рассказал участник задержания: мальчик, которого задержали, ехал мимо кустов, сотрудник выходил из-за них, и пацанчик резко затормозил. Тот резко схватил его и хотел оформить велосипед, но очень грубо это преподнес и из-за этого получил отказ в ответ. Затем после недлительного разговора с орами на пацана начал его ломать, далее видно на видео, — говорится в посте, сопровождающем видеоролик.
У полиции другой взгляд на случившееся.
— В Заволжском районе Ярославля участковый полиции в служебное время на своем участке сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. В связи с тем, что среди молодых людей находился 14-летний юноша, который ранее совершал противоправные деяния и был поставлен на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудник решил осмотреть велосипед, чтобы выяснить, не похищен ли он. В ответ подросток повёл себя агрессивно, стал нецензурно выражаться и умышленно попытался наехать на сотрудника. На неоднократные требования прекратить это подросток не реагировал. В связи с этим участковому пришлось применить физическую силу, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас с мамой подростка сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних ведут профилактическую работу. При этом проверку всё-таки проводят и относительно действий сотрудника полиции, чтобы оценить, насколько они были адекватны ситуации.