«Братан, тормози!»: в Ярославле полицейский жестко скрутил подростка. Видео

В группе «Свободный Ярославль» все происходящее назвали полицейским беспределом.



— Ребёнку 14 лет, и душить нельзя! Вот что рассказал участник задержания: мальчик, которого задержали, ехал мимо кустов, сотрудник выходил из-за них, и пацанчик резко затормозил. Тот резко схватил его и хотел оформить велосипед, но очень грубо это преподнес и из-за этого получил отказ в ответ. Затем после недлительного разговора с орами на пацана начал его ломать, далее видно на видео, — говорится в посте, сопровождающем видеоролик.



У полиции другой взгляд на случившееся.



— В Заволжском районе Ярославля участковый полиции в служебное время на своем участке сделал замечание группе подростков, которые в общественном месте вели себя шумно. В связи с тем, что среди молодых людей находился 14-летний юноша, который ранее совершал противоправные деяния и был поставлен на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, сотрудник решил осмотреть велосипед, чтобы выяснить, не похищен ли он. В ответ подросток повёл себя агрессивно, стал нецензурно выражаться и умышленно попытался наехать на сотрудника. На неоднократные требования прекратить это подросток не реагировал. В связи с этим участковому пришлось применить физическую силу, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

