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Тема дняМассовое ДТП под Ярославлем. Есть погибшие

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Двое погибли, один в больнице: массовое ДТП произошло на трассе в Ярославской области. Видео

В Ростовском районе столкнулись две легковушки и фура

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ДТП произошло у деревни Львы Ярославской области

ДТП произошло у деревни Львы Ярославской области

Два человека погибли в ДТП в Ростовском районе Ярославской области

Страшное ДТП произошло 28 сентября в 11 часов 05 минут на 197-м километре федеральной трассы Москва — Холмогоры, недалеко от населенного пункта Львы в Ростовском районе.

— По предварительной информации, столкнулись «Хёндэ», «Киа» и грузовой автомобиль «Ивеко». В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине «Хёндэ». 30-летний водитель автомобиля «Киа» доставлен в больницу, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео: Игорь Гусев, Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

Как говорят очевидцы, машина, в которой погибли люди, ехала со стороны Москвы по своей полосе. Ей навстречу выехал другой автомобиль со встречки.

— Машина пошла на обгон и врезалась. Там девушка на месте погибла, — рассказал Игорь Гусев, который был на месте происшествия.

Сейчас там работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в пятницу в ДТП в Ярославской области погибла 9-летняя девочка.

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ДТПРостовский районпогибли два человека
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