Двое погибли, один в больнице: массовое ДТП произошло на трассе в Ярославской области. Видео

Два человека погибли в ДТП в Ростовском районе Ярославской области
Страшное ДТП произошло 28 сентября в 11 часов 05 минут на 197-м километре федеральной трассы Москва — Холмогоры, недалеко от населенного пункта Львы в Ростовском районе.
— По предварительной информации, столкнулись «Хёндэ», «Киа» и грузовой автомобиль «Ивеко». В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине «Хёндэ». 30-летний водитель автомобиля «Киа» доставлен в больницу, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Видео: Игорь Гусев, Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com
Как говорят очевидцы, машина, в которой погибли люди, ехала со стороны Москвы по своей полосе. Ей навстречу выехал другой автомобиль со встречки.
— Машина пошла на обгон и врезалась. Там девушка на месте погибла, — рассказал Игорь Гусев, который был на месте происшествия.
Сейчас там работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в пятницу в ДТП в Ярославской области погибла 9-летняя девочка.