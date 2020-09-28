Двое погибли, один в больнице: массовое ДТП произошло на трассе в Ярославской области. Видео

— Машина пошла на обгон и врезалась. Там девушка на месте погибла, — рассказал Игорь Гусев, который был на месте происшествия.



Сейчас там работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, в пятницу в ДТП в Ярославской области погибла 9-летняя девочка.