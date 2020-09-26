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Удушение ремнем и третья машина: родные погибшей в ДТП девочки рассказали, как всё было

Подробности трагедии на трассе в Ярославской области

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В ДТП на трассе Ярославль — Углич погибла 9-летняя девочка

В ДТП на трассе Ярославль — Углич погибла 9-летняя девочка

ДТП под Ярославлем с погибшей девочкой могла спровоцировать третья машина

Страшное ДТП на трассе Ярославль — Углич вчера, 25 сентября, унесло жизнь 9-летней девочки. Авария произошла в районе деревни Бовыкино. Столкнулись автомобили «Хонда» и «Рено».

— У девочки нет ушибов, ее удушил ремень, хотя она сидела на красном бустере, — рассказала в группе «Подслушано в Ярославле» сестра малышки Алина Исаева.

Мама, по словам Алины, сейчас в реанимации, на аппарате искусственного дыхания. В автомобиле еще находился отец, но он пострадал не настолько серьезно. По словам старшей сестры, мужчина сейчас просто в шоке от случившегося.

От удара один из автомобилей вылетел в кювет

От удара один из автомобилей вылетел в кювет

Серьезно пострадала и семья из второй машины.

— У меня родители и 11-летний брат пострадали в этой аварии, жуть просто. Маму еле-еле в чувства привели, думали, всё уже, потому что не дышала какое-то время. Удар пришелся как раз на ее сторону. Младший брат пострадал и папа тоже. А по сути они просто ехали на дачу по своей полосе. Неожиданно поперек дороги выехал «Рено». Просто нереально было успеть что-то сделать, это буквально секунды. Все ходят еле живые, всё болит, дышать тяжело. Слава богу, что у нас все живы. Машину, конечно, только в утиль. Я была в таком шоке, когда мне позвонили! И я знаю, насколько аккуратно водит мой папа, у него огромный стаж безаварийного вождения. Просто нет слов. Жалко погибшую девочку, у нее вся жизнь была впереди, — говорит Анастасия Охапкина.

У мальчика сломана ключица. Но, к счастью, травмы оказались не настолько серьезны, чтобы маму и мальчика госпитализировать. После оказания первой помощи их отпустили на домашнее лечение.

Видео: Денис Петров

Между тем родные погибшей девочки утверждают, что причиной ДТП могла стать третья машина.

— Автомобиль «Рено-Логан» был подрезан, предположительно, автомобилем «Фольксваген-Поло» или «Пассат» тёмного цвета. За рулем была девушка. Из-за этого «Логан» вылетел на встречку и ушел в кювет. Данный «Фольксваген» уехал в сторону Сарафоново или дальше, — говорит Алина Исаева.

— Мы нашли видео, где видно, как тачка повернула налево — ровно под серебристый «Логан». То есть повернула ровно там, где указатель Бовыкино, только в другую сторону, — рассказала Алина Исаева.

Возможно, эта машина спровоцировала ДТП. Но пока это только версия

Возможно, эта машина спровоцировала ДТП. Но пока это только версия

Сейчас родные пострадавших разыскивают свидетелей, которые могут помочь любой информацией о случившемся.

Однако точно о том, что произошло на трассе, станет известно после проверки ГИБДД.

Напомним, есть видео, на которое попал сам момент ДТП.

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ДТПпогибла девочка
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