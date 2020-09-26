Удушение ремнем и третья машина: родные погибшей в ДТП девочки рассказали, как всё было

Серьезно пострадала и семья из второй машины.

— У меня родители и 11-летний брат пострадали в этой аварии, жуть просто. Маму еле-еле в чувства привели, думали, всё уже, потому что не дышала какое-то время. Удар пришелся как раз на ее сторону. Младший брат пострадал и папа тоже. А по сути они просто ехали на дачу по своей полосе. Неожиданно поперек дороги выехал «Рено». Просто нереально было успеть что-то сделать, это буквально секунды. Все ходят еле живые, всё болит, дышать тяжело. Слава богу, что у нас все живы. Машину, конечно, только в утиль. Я была в таком шоке, когда мне позвонили! И я знаю, насколько аккуратно водит мой папа, у него огромный стаж безаварийного вождения. Просто нет слов. Жалко погибшую девочку, у нее вся жизнь была впереди, — говорит Анастасия Охапкина.

У мальчика сломана ключица. Но, к счастью, травмы оказались не настолько серьезны, чтобы маму и мальчика госпитализировать. После оказания первой помощи их отпустили на домашнее лечение.