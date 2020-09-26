Удушение ремнем и третья машина: родные погибшей в ДТП девочки рассказали, как всё было

ДТП под Ярославлем с погибшей девочкой могла спровоцировать третья машина
Страшное ДТП на трассе Ярославль — Углич вчера, 25 сентября, унесло жизнь 9-летней девочки. Авария произошла в районе деревни Бовыкино. Столкнулись автомобили «Хонда» и «Рено».
— У девочки нет ушибов, ее удушил ремень, хотя она сидела на красном бустере, — рассказала в группе «Подслушано в Ярославле» сестра малышки Алина Исаева.
Мама, по словам Алины, сейчас в реанимации, на аппарате искусственного дыхания. В автомобиле еще находился отец, но он пострадал не настолько серьезно. По словам старшей сестры, мужчина сейчас просто в шоке от случившегося.
Серьезно пострадала и семья из второй машины.
— У меня родители и 11-летний брат пострадали в этой аварии, жуть просто. Маму еле-еле в чувства привели, думали, всё уже, потому что не дышала какое-то время. Удар пришелся как раз на ее сторону. Младший брат пострадал и папа тоже. А по сути они просто ехали на дачу по своей полосе. Неожиданно поперек дороги выехал «Рено». Просто нереально было успеть что-то сделать, это буквально секунды. Все ходят еле живые, всё болит, дышать тяжело. Слава богу, что у нас все живы. Машину, конечно, только в утиль. Я была в таком шоке, когда мне позвонили! И я знаю, насколько аккуратно водит мой папа, у него огромный стаж безаварийного вождения. Просто нет слов. Жалко погибшую девочку, у нее вся жизнь была впереди, — говорит Анастасия Охапкина.
У мальчика сломана ключица. Но, к счастью, травмы оказались не настолько серьезны, чтобы маму и мальчика госпитализировать. После оказания первой помощи их отпустили на домашнее лечение.
Видео: Денис Петров
Между тем родные погибшей девочки утверждают, что причиной ДТП могла стать третья машина.
— Автомобиль «Рено-Логан» был подрезан, предположительно, автомобилем «Фольксваген-Поло» или «Пассат» тёмного цвета. За рулем была девушка. Из-за этого «Логан» вылетел на встречку и ушел в кювет. Данный «Фольксваген» уехал в сторону Сарафоново или дальше, — говорит Алина Исаева.
— Мы нашли видео, где видно, как тачка повернула налево — ровно под серебристый «Логан». То есть повернула ровно там, где указатель Бовыкино, только в другую сторону, — рассказала Алина Исаева.
Сейчас родные пострадавших разыскивают свидетелей, которые могут помочь любой информацией о случившемся.
Однако точно о том, что произошло на трассе, станет известно после проверки ГИБДД.
Напомним, есть видео, на которое попал сам момент ДТП.