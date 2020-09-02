«Живого места не осталось»: в тройном ДТП в Ярославской области погиб человек. Видео

В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек. Видео
Сегодня около 8 часов утра в селе Троицкая Слобода под Переславлем-Залесским произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На трассе М-8 столкнулись «Джили», «Рено» и ВАЗ 8-й модели.
— Страшно смотреть на машины после ДТП, — рассказали очевидцы. — Железо всё искорёжено, от «Лады» вообще живого места не осталось.
По данным МВД, в результате ДТП погиб 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, 19-летний водитель «Рено» с травмами госпитализирован.
Видео: Сергей Хабибулин
Ещё одно ДТП на трассе М-8 произошло сегодня в Ростовском районе. Там автомобиль ВАЗ врезался в ехавшую впереди машину «Хендай», а затем, выкатившись на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся навстречу «Мерседесом». По данным полиции, 20-летний водитель ВАЗа погиб. Четверо пассажиров этой же машины серьезно пострадали. Это молодые люди 19, 20 и 22 лет и девушка (её личность сейчас устанавливается).
Видео: Сергей Хабибулин