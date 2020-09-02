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«Живого места не осталось»: в тройном ДТП в Ярославской области погиб человек. Видео

Подробности смертельной аварии на трассе М-8

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ДТП произошло в селе Троицкая Слобода в Переславском городском округе

ДТП произошло в селе Троицкая Слобода в Переславском городском округе

В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек. Видео

Сегодня около 8 часов утра в селе Троицкая Слобода под Переславлем-Залесским произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На трассе М-8 столкнулись «Джили», «Рено» и ВАЗ 8-й модели.

— Страшно смотреть на машины после ДТП, — рассказали очевидцы. — Железо всё искорёжено, от «Лады» вообще живого места не осталось.

По данным МВД, в результате ДТП погиб 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, 19-летний водитель «Рено» с травмами госпитализирован.

Видео: Сергей Хабибулин

Ещё одно ДТП на трассе М-8 произошло сегодня в Ростовском районе. Там автомобиль ВАЗ врезался в ехавшую впереди машину «Хендай», а затем, выкатившись на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся навстречу «Мерседесом». По данным полиции, 20-летний водитель ВАЗа погиб. Четверо пассажиров этой же машины серьезно пострадали. Это молодые люди 19, 20 и 22 лет и девушка (её личность сейчас устанавливается).

Видео: Сергей Хабибулин

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ДТППереславль-Залесскийпроисшествия
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