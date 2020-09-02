«Живого места не осталось»: в тройном ДТП в Ярославской области погиб человек. Видео

Сегодня около 8 часов утра в селе Троицкая Слобода под Переславлем-Залесским произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На трассе М-8 столкнулись «Джили», «Рено» и ВАЗ 8-й модели.



— Страшно смотреть на машины после ДТП, — рассказали очевидцы. — Железо всё искорёжено, от «Лады» вообще живого места не осталось.



По данным МВД, в результате ДТП погиб 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, 19-летний водитель «Рено» с травмами госпитализирован.

