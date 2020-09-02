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«Машину располовинило»: в страшном ДТП в Ярославской области погиб парень, четверо пострадали

Авария произошла на федеральной трассе в Ростовском районе

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От удара одну из машин разорвало на части

От удара одну из машин разорвало на части

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Ярославской области

Страшное ДТП произошло на трассе Москва — Холмогоры в ночь на 2 сентября в Ростовском районе Ярославской области. Примерно в 3 часа ночи здесь столкнулись три машины. От удара один из автомобилей буквально разорвало на части.

Столкнулись три машины

Столкнулись три машины

— Машину располовинило, — рассказали проезжавшие мимо очевидцы ДТП.

Видео: Александра Савельева

По предварительной информации УМВД России по Ярославской области, автомобиль ВАЗ врезался в ехавшую впереди машину «Хендай», а затем, выкатившись на встречную полосу, столкнулся с двигавшимся навстречу «Мерседесом». По данным полиции, 20-летний водитель ВАЗа погиб. Четверо пассажиров этой же машины серьезно пострадали. Это молодые люди 19, 20 и 22 лет и девушка (ее личность сейчас устанавливается).

В аварии один человек погиб, четверо пострадали

В аварии один человек погиб, четверо пострадали

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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ДТП
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