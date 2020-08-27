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Появилось видео, как ярославец распрыскал перцовый газ в маршрутке

Пострадали почти все, кто был в автобусе

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При нападении досталось не только водителю, но и пассажирам маршрутки

При нападении досталось не только водителю, но и пассажирам маршрутки

Появилось видео, как ярославец распрыскал перцовый газ в маршрутке

Появилось видео, как ярославец распрыскал газ из перцового баллончика в салоне маршрутки. Всё случилось 25 августа утром на Московском проспекте. «Фольксваген» не поделил дорогу с маршруткой. Водитель выскочил из машины и направил струю из баллончика прямо в окно водителя маршрутки, в которой находились люди. По словам пассажиров, находящихся в автобусе, несколько минут мужчины кричали друг на друга матом.

Видео: «Ярославль.LIVE»

На опубликованных кадрах видно, что человек из «Фольксвагена» ведёт себя странно. Вначале он подрезает автобус, а потом и вовсе на несколько минут блокирует проезд транспорту.

В конце видеозаписи можно заметить, как водитель иномарки останавливается возле остановки «Выемка» и идёт в сторону автобуса. В правой руке мужчина что-то несёт. Предположительно, как раз тот самый перцовый баллончик.

Как всё было на месте, рассказали пассажиры маршрутки.

Полиция продолжает проверку.

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