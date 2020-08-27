Появилось видео, как ярославец распрыскал перцовый газ в маршрутке

В конце видеозаписи можно заметить, как водитель иномарки останавливается возле остановки «Выемка» и идёт в сторону автобуса. В правой руке мужчина что-то несёт. Предположительно, как раз тот самый перцовый баллончик.



Как всё было на месте, рассказали пассажиры маршрутки.



Полиция продолжает проверку.