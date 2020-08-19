«Водитель отстранён»: в Ярославле после удара с другой машиной перевернулось такси

В «Яндекс.Такси» говорят, что в курсе ситуации:



— Водитель был не на заказе сервиса. Автомобиль такси принадлежит таксопарку. Сейчас водитель отстранён от выполнения заказов нашего сервиса, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, пару дней назад в этом же районе произошло ДТП с участием автомобиля такси компании «Тройка». В прошлый раз столкнулись аж три автомобиля.

