«Водитель отстранён»: в Ярославле после удара с другой машиной перевернулось такси

В Ярославле после удара с другой машиной перевернулось такси
В Ярославле после столкновения с другим автомобилем перевернулась машина такси. ДТП произошло во Фрунзенском районе на оживленном перекрестке. Две иномарки не поделили дорогу. На фото, опубликованных в сообществе «Подслушано у автомобилистов|Ярославль», видно, что перевернувшийся «Фольксваген» — из автопарка «Яндекс.Такси».
Видео: Подслушано у водителей | Ярославль / VK.COM
— На перекрестке Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе произошло столкновение «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 25 летний мужчина, с «Рено-Сандеро, которым управлял водитель 59 лет. Никто не пострадал, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
В «Яндекс.Такси» говорят, что в курсе ситуации:
— Водитель был не на заказе сервиса. Автомобиль такси принадлежит таксопарку. Сейчас водитель отстранён от выполнения заказов нашего сервиса, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, пару дней назад в этом же районе произошло ДТП с участием автомобиля такси компании «Тройка». В прошлый раз столкнулись аж три автомобиля.