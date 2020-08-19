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«Водитель отстранён»: в Ярославле после удара с другой машиной перевернулось такси

Иномарки не смогли поделить оживленный перекресток и угодили в серьезное ДТП

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От удара машина такси перевернулась&nbsp;

От удара машина такси перевернулась 

В Ярославле после удара с другой машиной перевернулось такси

В Ярославле после столкновения с другим автомобилем перевернулась машина такси. ДТП произошло во Фрунзенском районе на оживленном перекрестке. Две иномарки не поделили дорогу. На фото, опубликованных в сообществе «Подслушано у автомобилистов|Ярославль», видно, что перевернувшийся «Фольксваген» — из автопарка «Яндекс.Такси».

Видео: Подслушано у водителей | Ярославль / VK.COM

— На перекрестке Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе произошло столкновение «Фольксваген-Поло», за рулем которого находился 25 летний мужчина, с «Рено-Сандеро, которым управлял водитель 59 лет. Никто не пострадал, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

К счастью, в ДТП никто не пострадал

К счастью, в ДТП никто не пострадал

В «Яндекс.Такси» говорят, что в курсе ситуации:

— Водитель был не на заказе сервиса. Автомобиль такси принадлежит таксопарку. Сейчас водитель отстранён от выполнения заказов нашего сервиса, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, пару дней назад в этом же районе произошло ДТП с участием автомобиля такси компании «Тройка». В прошлый раз столкнулись аж три автомобиля.

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ДТПТакси
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