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«Таксиста в коробочку взяли»: в Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись три машины. Видео

Два автомобиля оказались машинами службы такси

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В ДТП угодили сразу две машины такси

В ДТП угодили сразу две машины такси

В Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись три машины

В Ярославле на проспекте Фрунзе произошло тройное ДТП. Сегодня в сообществе «Ярославль. LIVE» во «ВКонтакте» появилось видео аварии с участием двух автомобилей «Рено Логан» и «Нивы». Очевидцы сообщают, что водители иномарок являются таксистами.

Видео: Александр Емелин

— Таксиста в коробочку взяли, — говорит Александр Емелин.

— Клиента не поделили? — недоумевает Марина Игнатова.

— Судя по всему, там «Нива» не справилась с управлением, — прокомментировали в такси «Тройка». — Пострадавших нет.

Ранее машины этой компании частенько попадали в ДТП, то врежутся в бетонный забор, то угодят в ДТП под окнами здания МВД, чем и прославились. И вот опять.

— Ну вот наконец-то попали в кадр, а то уже начали забывать их аварийность, — пишет Дмитрий Автамонов.

Напомним, что вчера в Ярославле произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека, включая 8-летнюю девочку.

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ДТППроисшествие
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