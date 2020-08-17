«Таксиста в коробочку взяли»: в Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись три машины. Видео

В Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись три машины
В Ярославле на проспекте Фрунзе произошло тройное ДТП. Сегодня в сообществе «Ярославль. LIVE» во «ВКонтакте» появилось видео аварии с участием двух автомобилей «Рено Логан» и «Нивы». Очевидцы сообщают, что водители иномарок являются таксистами.
Видео: Александр Емелин
— Таксиста в коробочку взяли, — говорит Александр Емелин.
— Клиента не поделили? — недоумевает Марина Игнатова.
— Судя по всему, там «Нива» не справилась с управлением, — прокомментировали в такси «Тройка». — Пострадавших нет.
Ранее машины этой компании частенько попадали в ДТП, то врежутся в бетонный забор, то угодят в ДТП под окнами здания МВД, чем и прославились. И вот опять.
— Ну вот наконец-то попали в кадр, а то уже начали забывать их аварийность, — пишет Дмитрий Автамонов.
Напомним, что вчера в Ярославле произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека, включая 8-летнюю девочку.