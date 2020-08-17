«Таксиста в коробочку взяли»: в Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись три машины. Видео

— Таксиста в коробочку взяли, — говорит Александр Емелин.



— Клиента не поделили? — недоумевает Марина Игнатова.



— Судя по всему, там «Нива» не справилась с управлением, — прокомментировали в такси «Тройка». — Пострадавших нет.



Ранее машины этой компании частенько попадали в ДТП, то врежутся в бетонный забор, то угодят в ДТП под окнами здания МВД, чем и прославились. И вот опять.

