Откинуло на несколько метров: в Ярославле мотоциклист угодил в ДТП с иномаркой

Сегодня в Ярославле произошло ещё одно серьезное ДТП. На Промышленном шоссе иномарка столкнулась с мотоциклом. Проезжающие мимо сообщают, что водитель байка сильно пострадал.



— Возле велодрома сбили мотоциклиста, ГИБДД разбирается, — говорит очевидец аварии. — Рядом стоит автомобиль, у него капот весь помят.



В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на въезде в Брагино.



— Около 11 утра на Промышленном шоссе возле дома 53 произошло столкновение автомобиля «Хёндай», которым управлял 39-летний водитель, и мотоцикла, за рулём которого находился 38-летний мужчина. Водитель мотоцикла сильно пострадал, его доставили в больницу.