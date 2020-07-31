Откинуло на несколько метров: в Ярославле мотоциклист угодил в ДТП с иномаркой

Сегодня в Ярославле произошло ещё одно серьезное ДТП. На Промышленном шоссе иномарка столкнулась с мотоциклом. Проезжающие мимо сообщают, что водитель байка сильно пострадал.
— Возле велодрома сбили мотоциклиста, ГИБДД разбирается, — говорит очевидец аварии. — Рядом стоит автомобиль, у него капот весь помят.
В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на въезде в Брагино.
— Около 11 утра на Промышленном шоссе возле дома 53 произошло столкновение автомобиля «Хёндай», которым управлял 39-летний водитель, и мотоцикла, за рулём которого находился 38-летний мужчина. Водитель мотоцикла сильно пострадал, его доставили в больницу.
Кадры, которые были размещены во «ВКонтакте» в группе «Жесть.Ярославль», возмутили многих пользователей, так как очевидцы утверждают, что во время ДТП мотоциклист был без шлема.
— После этого случая, уверен, купит и шлем, и экипировку, — пишет пользователь Danya Crusper.
— Вы что к шлему-то прицепились? — удивляется Дмитрий Кокорин. — Если бы он шлем надел, то аварии бы не было?
— Был сам на месте аварии, — пишет Александр Царенко. — Через несколько минут после падения пришел в себя и отвечал на вопросы.
Напомним, что сегодня в Ярославле произошло еще одно страшное ДТП. На Юбилейном мосту опрокинулась фура и перекрыла дорогу в обе стороны. После чего город встал в одну гигантскую пробку. Кроме того, несколько дней назад под Ярославлем в жутком ДТП погибла медсестра.