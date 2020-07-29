За рулём была медсестра: момент смертельного ДТП под Ярославлем попал на видео

В сети появилось видео страшного ДТП на Костромском шоссе под Ярославлем. Авария попала на видеорегистратор одной из машин. На нём видно, как «Шевроле» выезжает с боковой на главную дорогу и в него влетает другой автомобиль. По данным полиции, в ДТП погибла женщина — водитель «Шевроле», а также серьёзно пострадал её 6-летний сын. Были госпитализированы и две пассажирки «Рено».
— Ехали со стороны Телищево. Стояли, пропускали поток машин по Костромскому. «Шевроле» стояла сзади и решила, видимо, что успеет проскочить. Выехала, и вот это произошло у нас на глазах. До сих пор в шоке от увиденного, — написала Наталья Абадонова в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».
В течение дня поступала противоречивая информация о состоянии мальчика. Некоторые утверждали, что он тоже скончался.
— Братик жив, находится в тяжёлом состоянии в больнице, — сообщила вечером 28 июля порталу 76.RU старшая дочь погибшей женщины.
Видео: Наталья Абадонова, «Жесть Ярославль» / Vk.com
Погибшая в ДТП женщина была медсестрой.
— Очень хороший и светлый человек, хороший медик, — прокомментировала в соцсетях Анна Коровина, которая была знакома с ней.
Многие считают, что водитель «Шевроле» сама виновата в случившемся.
— Да, бывает. Это спешка и отсутствие инстинктов самосохранения, — пишут ярославцы.
Другие пытаются оправдать её маневр:
— Может, педали перепутала, но теперь уже не узнать.
— Там всегда выезжаешь на свой страх и риск, если машины есть, что налево заворачивают. Там видимости ноль, — комментирует пользователь под ником Белый-Верх Черный-Низ.
— Да на этом перекрёстке уже давным-давно светофор пора ставить, там людей уже погибло столько! И ДПС про этот перекрёсток прекрасно знают, сами там всегда ходят после аварий с унылыми лицами. Почему предписаний не делают на установку светофора, вот это вопрос!
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.