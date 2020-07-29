За рулём была медсестра: момент смертельного ДТП под Ярославлем попал на видео

Погибшая в ДТП женщина была медсестрой.



— Очень хороший и светлый человек, хороший медик, — прокомментировала в соцсетях Анна Коровина, которая была знакома с ней.



Многие считают, что водитель «Шевроле» сама виновата в случившемся.

— Да, бывает. Это спешка и отсутствие инстинктов самосохранения, — пишут ярославцы.



Другие пытаются оправдать её маневр:



— Может, педали перепутала, но теперь уже не узнать.



— Там всегда выезжаешь на свой страх и риск, если машины есть, что налево заворачивают. Там видимости ноль, — комментирует пользователь под ником Белый-Верх Черный-Низ.



— Да на этом перекрёстке уже давным-давно светофор пора ставить, там людей уже погибло столько! И ДПС про этот перекрёсток прекрасно знают, сами там всегда ходят после аварий с унылыми лицами. Почему предписаний не делают на установку светофора, вот это вопрос!

