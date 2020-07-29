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Тема дняПогибла медсестра: видео смертельного ДТП

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За рулём была медсестра: момент смертельного ДТП под Ярославлем попал на видео

Знакомые погибшей женщины-водителя рассказали, каким хорошим человеком она была

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Смертельное ДТП попало на камеру видеорегистратора&nbsp;

Смертельное ДТП попало на камеру видеорегистратора 

В сети появилось видео страшного ДТП на Костромском шоссе под Ярославлем. Авария попала на видеорегистратор одной из машин. На нём видно, как «Шевроле» выезжает с боковой на главную дорогу и в него влетает другой автомобиль. По данным полиции, в ДТП погибла женщина — водитель «Шевроле», а также серьёзно пострадал её 6-летний сын. Были госпитализированы и две пассажирки «Рено».

— Ехали со стороны Телищево. Стояли, пропускали поток машин по Костромскому. «Шевроле» стояла сзади и решила, видимо, что успеет проскочить. Выехала, и вот это произошло у нас на глазах. До сих пор в шоке от увиденного, — написала Наталья Абадонова в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».

В течение дня поступала противоречивая информация о состоянии мальчика. Некоторые утверждали, что он тоже скончался.

— Братик жив, находится в тяжёлом состоянии в больнице, — сообщила вечером 28 июля порталу 76.RU старшая дочь погибшей женщины.

Видео: Наталья Абадонова, «Жесть Ярославль» / Vk.com

Погибшая в ДТП женщина была медсестрой.

— Очень хороший и светлый человек, хороший медик, — прокомментировала в соцсетях Анна Коровина, которая была знакома с ней.

Многие считают, что водитель «Шевроле» сама виновата в случившемся.

— Да, бывает. Это спешка и отсутствие инстинктов самосохранения, — пишут ярославцы.

Другие пытаются оправдать её маневр:

— Может, педали перепутала, но теперь уже не узнать.

— Там всегда выезжаешь на свой страх и риск, если машины есть, что налево заворачивают. Там видимости ноль, — комментирует пользователь под ником Белый-Верх Черный-Низ.

— Да на этом перекрёстке уже давным-давно светофор пора ставить, там людей уже погибло столько! И ДПС про этот перекрёсток прекрасно знают, сами там всегда ходят после аварий с унылыми лицами. Почему предписаний не делают на установку светофора, вот это вопрос!

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

Мы выражаем соболезнования семье погибшей женщины.

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ДТПКостромское шоссе
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