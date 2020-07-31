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Тема дняСтрашное ДТП с фурой на Юбилейном мосту
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ДТП с фурой на Юбилейном мосту. Подробности, фото и видео с места. Хроника

Рассказываем о происходящем на месте происшествия в Ярославле в режиме онлайн

На Юбилейном мосту в Ярославле перевернулась фура: фото и видео с места

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В Ярославле на Юбилейном мосту со стороны Лесных Полян перевернулась фура. На месте работают специалисты ГИБДД и МЧС. Подробности — в онлайн-трансляции.

Пробки в Ярославле сейчас.

Стало известно, что 38-летнего водителя МАЗа врачи скорой помощи увезли в больницу. У мужчины зафиксированы травмы.

Фуры продолжают ехать через город, чтобы попасть на Октябрьский мост.

— При этом движение на Юбилейном мосту не парализовано полностью, — уточнили в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Но оно затруднено. Транспорт двигается по двум полосам в данный момент.

Отбойник, который протаранила фура.

Так выглядит пробка на развязке.

Фоторепортаж с места ЧП

Сейчас убирают мусор и металлолом с дороги, чтобы можно было перевернуть фуру и поставить ее на колёса.

Готовятся убирать фуру с места.
У водителя, к счастью, небольшие травмы.

Прямой эфир с места ЧП

Мы вышли в прямой эфир с места ДТП — присоединяйтесь в «Инстаграме»: @76ru_news.

Трафик с Юбилейного моста через Волгу перешёл на Октябрьский. Здесь тоже образовались заторы.

— По Октябрьскому мосту поехали не только легковые авто и общественный транспорт, — сообщили автомобилисты. — Здесь же пустили и фуры, которых здесь быть не должно.

Общественный транспорт — в объезд

Из-за ДТП на Юбилейном мосту временно изменили маршруты автобусов, путь которых проходит по нему.

— Автобусы № 25 и 93Г работают по Октябрьскому мосту, — сообщил начальник Управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Развязка со стороны Лесных Полян перекрыта, стоит гаишник, никого не пускает.

Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны.

— Заторы начинаются уже в Брагино, — сообщили автомобилисты. — На развязку и проспект Октября лучше не выезжать, здесь уже затруднено движение.

Появилась первая информация о причинах ДТП и пострадавших.

— МАЗ упал набок, после чего машину протащило вперёд, — сообщили подписчики паблика «Жесть Ярославль». — Грузовик смёл ограждение на своем пути. По словам очевидцев, пострадал водитель фуры. Ему оказали помощь на месте, но госпитализировать не стали. У мужчины поврежден нос и перевязана шея.

Так сейчас всё выглядит на месте ДТП.

Из фуры вывалился металлолом. Движение по Юбилейному мосту парализовано в обе стороны.

Видео с места ДТП

Видео: читатель 76.RU

Очевидцы ДТП сняли видео с места происшествия.

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