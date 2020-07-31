ДТП с фурой на Юбилейном мосту. Подробности, фото и видео с места. Хроника

Пробки в Ярославле сейчас.
Стало известно, что 38-летнего водителя МАЗа врачи скорой помощи увезли в больницу. У мужчины зафиксированы травмы.
Фуры продолжают ехать через город, чтобы попасть на Октябрьский мост.
— При этом движение на Юбилейном мосту не парализовано полностью, — уточнили в Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Но оно затруднено. Транспорт двигается по двум полосам в данный момент.
Отбойник, который протаранила фура.
Так выглядит пробка на развязке.
Фоторепортаж с места ЧП
Сейчас убирают мусор и металлолом с дороги, чтобы можно было перевернуть фуру и поставить ее на колёса.
Готовятся убирать фуру с места.
У водителя, к счастью, небольшие травмы.
Прямой эфир с места ЧП
Трафик с Юбилейного моста через Волгу перешёл на Октябрьский. Здесь тоже образовались заторы.
— По Октябрьскому мосту поехали не только легковые авто и общественный транспорт, — сообщили автомобилисты. — Здесь же пустили и фуры, которых здесь быть не должно.
Общественный транспорт — в объезд
Из-за ДТП на Юбилейном мосту временно изменили маршруты автобусов, путь которых проходит по нему.
— Автобусы № 25 и 93Г работают по Октябрьскому мосту, — сообщил начальник Управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
Развязка со стороны Лесных Полян перекрыта, стоит гаишник, никого не пускает.
Из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны.
— Заторы начинаются уже в Брагино, — сообщили автомобилисты. — На развязку и проспект Октября лучше не выезжать, здесь уже затруднено движение.
Появилась первая информация о причинах ДТП и пострадавших.
— МАЗ упал набок, после чего машину протащило вперёд, — сообщили подписчики паблика «Жесть Ярославль». — Грузовик смёл ограждение на своем пути. По словам очевидцев, пострадал водитель фуры. Ему оказали помощь на месте, но госпитализировать не стали. У мужчины поврежден нос и перевязана шея.
Так сейчас всё выглядит на месте ДТП.
Из фуры вывалился металлолом. Движение по Юбилейному мосту парализовано в обе стороны.
Видео с места ДТП
Видео: читатель 76.RU
Очевидцы ДТП сняли видео с места происшествия.