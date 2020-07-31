ДТП с фурой на Юбилейном мосту. Подробности, фото и видео с места. Хроника

Трафик с Юбилейного моста через Волгу перешёл на Октябрьский. Здесь тоже образовались заторы.

— По Октябрьскому мосту поехали не только легковые авто и общественный транспорт, — сообщили автомобилисты. — Здесь же пустили и фуры, которых здесь быть не должно.