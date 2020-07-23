«12 дней лежал в коме»: жена пострадавшего в страшном ДТП ярославца ищет свидетелей ЧП

После выписки из больницы мужчина заново учился ходить, через какое-то время тяжелая операция и кома дали знать о себе снова — из-за трубок, с помощью которых он дышал в больнице, в легком появился рубец.



— Прошло 4 месяца, муж более-менее пришел в себя, и мы сами поехали к следователям, чтобы узнать о ходе дела. Как выяснилось, ничего не шевелится. После ДТП гаишники сказали, что в такой ситуации понятно, кто виновен. У «Мазды» была превышена скорость, она вылетела на встречку, а тормозного пути и вовсе не было. Первое время водитель «Мазды» выходил на связь, хотел помочь. Один раз даже приехал поговорить, видимо, хотел примириться. А потом пропал. Сейчас не звонит, не пишет, помощи не предлагает, — рассказывает женщина.

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