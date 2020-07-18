Смертельное ДТП с военными грузовиками: как произошла авария — коротко

Вчера, 17 июля, в Ярославской области произошла трагическая авария — у посёлка Петровское в ДТП попали сразу несколько машин — легковушка «Нива», «Газель» и несколько военных грузовиков, двигавшихся колонной. Легковушку и «Газель» расплющило в колонне. Погибли два человека.

Как всё произошло

Вот как о случившемся говорят очевидцы:

— Я видел, как они проезжали около поворота на село Деревни. Первой ехала машина ВАИ, далее — колонна. Разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Колонна двигалась в сторону Москвы, два «Урала» ехали по правой полосе, три — по левой. Они не давали «Ниве» и «Газели» пойти на обгон. Позади по правой полосе ехали ещё два или три «Урала». Поток на трассе был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их. Там, где я их видел, перед въездом в Петровск, по две полосы в каждое направление. Дальше идет сужение до одной полосы в каждую сторону. Авария случилась метров через 150–200 после сужения, — рассказал порталу 76.RU водитель Сергей Чернецкий, ехавший в тот момент по дороге.