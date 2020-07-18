Смертельное ДТП с военными грузовиками: как произошла авария — коротко

Вчера, 17 июля, в Ярославской области произошла трагическая авария — у посёлка Петровское в ДТП попали сразу несколько машин — легковушка «Нива», «Газель» и несколько военных грузовиков, двигавшихся колонной. Легковушку и «Газель» расплющило в колонне. Погибли два человека.
Как всё произошло
Вот как о случившемся говорят очевидцы:
— Я видел, как они проезжали около поворота на село Деревни. Первой ехала машина ВАИ, далее — колонна. Разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Колонна двигалась в сторону Москвы, два «Урала» ехали по правой полосе, три — по левой. Они не давали «Ниве» и «Газели» пойти на обгон. Позади по правой полосе ехали ещё два или три «Урала». Поток на трассе был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их. Там, где я их видел, перед въездом в Петровск, по две полосы в каждое направление. Дальше идет сужение до одной полосы в каждую сторону. Авария случилась метров через 150–200 после сужения, — рассказал порталу 76.RU водитель Сергей Чернецкий, ехавший в тот момент по дороге.
А вот как увидели эту ситуацию в Западном военном округе, которому принадлежит автоколонна.
— На автодороге Москва — Ярославль, в районе населенного пункта Петровское, в ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие, — рассказали в пресс-службе.
Но позже появилось видео самого момента ДТП, которое, кажется, снимает все вопросы.
О погибших
В аварии погибли два человека — водитель «Газели» (на данный момент информации о нём пока нет) и 19-летний водитель «Нивы». Кирилл Бажанов только недавно стал отцом, учился на спасателя.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Первый ярославский автопортал / Vk.com
Вся оперативная информация по этому ДТП — в нашей хронике.