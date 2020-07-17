17 июля пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 71.23
eur 81.23
Тема дняСмертельное ДТП с военными грузовиками

Ведущие

Показать всех

Ключевые моменты

ПроисшествияДТП с военными грузовикамиОнлайн-трансляция

В ДТП с военными машинами под Петровском погиб молодой отец. Что известно об аварии к этому часу

Публикуем все подробности страшной аварии

11 343
17 Обсудить

Поделиться

Легковушку раздавило между грузовиками

Легковушку раздавило между грузовиками

Под Ярославлем колонна военной техники смяла легковой автомобиль

Сегодня под Петровском в Ярославской области произошло страшное ДТП — легковушку раздавило в колонне военных машин. В этом материале собираем всё, что известно об аварии к этому часу.

Шансов выжить почти не было...

Появилось новое видео с места ДТП:

- По предварительным данным в ДТП на М-8 погибли два человека, потсрадавших нет, - сообщили журналистам портала 76.RU медики из Ростовской ЦРБ.

Анна Ёлкина

— Стою в Петровском в пробке уже 2 часа, — пишет Алексей Кот.

Пробка на въезде в Петровское&nbsp;

Пробка на въезде в Петровское 

Что известно о погибшем

Как стало известно порталу 76.RU, погибший в «Ниве» 19-летний парень в мае стал папой. И в своей семье был единственным ребёнком...

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Очевидец Сергей Чернецкий:
— Поток был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их.

Рассказ очевидца

Очевидец Сергей Чернецкий:
— Я видел их, они проезжали около поворота в село Деревни. А через 5 минут узнал, что произошло ДТП. Первой ехала машина ВАИ, далее — колонна, но разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Ехали они в сторону Москвы. Два «Урала» ехали по правой полосе, три — по левой полосе не давали обогнать «Ниве» и «Газели», позади ехали ещё два или три «Урала» по правой полосе.

По предварительным данным, погибли два человека.

Координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев:

— Колонну объезжают по знакам на дороге в общем порядке. Вклиниваться в колонну опасно, но в районе Петровска дорога узкая, и кто-то мог просто не рассчитать длину отрезка и скорость машины.

Ещё видео с места:

— Сотрудники ДПС ещё работают на месте происшествия, — рассказали очевидцы порталу 76.RU.

— В «Ниве» был 19-летний парень... Был, — пишет в комментариях очевидец Кристина.

— Колонна растянулась далеко друг от друга, расстояние было между машинами примерно в 100 метров. Я видел за 5 минут до аварии эту колонну, — рассказал очевидец ДТП Сергей.

Сейчас на месте аварии большая пробка.

Видео с места

Видео с места ДТП:

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП в Петровске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!