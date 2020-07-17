В ДТП с военными машинами под Петровском погиб молодой отец. Что известно об аварии к этому часу

Шансов выжить почти не было...
Появилось новое видео с места ДТП:
- По предварительным данным в ДТП на М-8 погибли два человека, потсрадавших нет, - сообщили журналистам портала 76.RU медики из Ростовской ЦРБ.
— Стою в Петровском в пробке уже 2 часа, — пишет Алексей Кот.
Что известно о погибшем
Как стало известно порталу 76.RU, погибший в «Ниве» 19-летний парень в мае стал папой. И в своей семье был единственным ребёнком...
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Очевидец Сергей Чернецкий:
— Поток был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их.
Рассказ очевидца
Очевидец Сергей Чернецкий:
— Я видел их, они проезжали около поворота в село Деревни. А через 5 минут узнал, что произошло ДТП. Первой ехала машина ВАИ, далее — колонна, но разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Ехали они в сторону Москвы. Два «Урала» ехали по правой полосе, три — по левой полосе не давали обогнать «Ниве» и «Газели», позади ехали ещё два или три «Урала» по правой полосе.
По предварительным данным, погибли два человека.
Координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев:
— Колонну объезжают по знакам на дороге в общем порядке. Вклиниваться в колонну опасно, но в районе Петровска дорога узкая, и кто-то мог просто не рассчитать длину отрезка и скорость машины.
Ещё видео с места:
— В «Ниве» был 19-летний парень... Был, — пишет в комментариях очевидец Кристина.
— Колонна растянулась далеко друг от друга, расстояние было между машинами примерно в 100 метров. Я видел за 5 минут до аварии эту колонну, — рассказал очевидец ДТП Сергей.
Сейчас на месте аварии большая пробка.
Видео с места
Видео с места ДТП: