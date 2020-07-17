В ДТП с военными машинами под Петровском погиб молодой отец. Что известно об аварии к этому часу

Очевидец Сергей Чернецкий:

— Я видел их, они проезжали около поворота в село Деревни. А через 5 минут узнал, что произошло ДТП. Первой ехала машина ВАИ, далее — колонна, но разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Ехали они в сторону Москвы. Два «Урала» ехали по правой полосе, три — по левой полосе не давали обогнать «Ниве» и «Газели», позади ехали ещё два или три «Урала» по правой полосе.

