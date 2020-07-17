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Тема дняСмертельное ДТП с военными грузовиками

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ПроисшествияДТП с военными грузовиками

За секунду до удара: очевидец рассказал, что творилось на дороге, где военные грузовики смяли легковушку

Подробности аварии в Петровске Ярославской области, где погибли два человека

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На месте ДТП работают спецслужбы

На месте ДТП работают спецслужбы

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был так силен, что «Ниву» размазало по капоту грузовика. По предварительной информации, погибли молодой человек, сидевший за рулем «Нивы», и водитель «Газели».

Нам удалось найти человека, который проезжал мимо участников ЧП за несколько минут до трагедии. Сергей Чернецкий рассказал порталу 76.RU, какая обстановка была на трассе за мгновения до столкновения.

— Я видел, как они проезжали около поворота на село Деревни. Первой ехала машина ВАИ, далее колонна. Разрыв между «Уралами» был более 100 метров. Колонна двигалась в сторону Москвы, два «Урала» ехали по правой полосе, три по левой. Они не давали «Ниве» и «Газели» пойти на обгон. Позади по правой полосе ехали ещё два или три «Урала». Поток на трассе был маленький, просто «Уралы» ехали по полосе обгона и мешали опередить их. Там, где я их видел, перед въездом в Петровск, по две полосы в каждое направление. Дальше идет сужение до одной полосы в каждую сторону. Авария случилась метров через 150–200 после сужения.

Мы публикуем все подробности страшной аварии в онлайн-трансляции.

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ДТПаварияДТП в Петровске
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