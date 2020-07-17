За секунду до удара: очевидец рассказал, что творилось на дороге, где военные грузовики смяли легковушку

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был так силен, что «Ниву» размазало по капоту грузовика. По предварительной информации, погибли молодой человек, сидевший за рулем «Нивы», и водитель «Газели».



Нам удалось найти человека, который проезжал мимо участников ЧП за несколько минут до трагедии. Сергей Чернецкий рассказал порталу 76.RU, какая обстановка была на трассе за мгновения до столкновения.