Ребёнок остался без папы: под Ярославлем в ДТП с военными грузовиками погиб молодой спасатель

Стали известны подробности смертельного ДТП под Ярославлем — в посёлке Петровское Ростовского района. Одним из погибших оказался 19-летний Кирилл Бажанов.
— Мы просто не можем поверить в случившееся, — говорят друзья Кирилла, и не понимают, как такое могло произойти.
У Кирилла впереди была вся жизнь и большие планы. Только в мае он стал папой. А в будущем мечтал помогать людям — юноша учился в Борисоглебском политехническом колледже на спасателя.
— Мы жили в одном поселке, росли, тренировались, учились. Очень жаль, что всё так произошло. Кирилл был хороший и приветливый человек, — вспоминает его друг Владимир.
Авария случилась сегодня утром, около десяти часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погиб водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.
Представители Западного военного округа, которому принадлежит автоколонна, опубликовали свою версию аварии.
— Два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Подробнее.
Кто виноват в аварии, ещё предстоит разобраться специалистам.
Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.
Вся оперативная информация о ДТП в Петровском — в нашей хронике.