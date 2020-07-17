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Ребёнок остался без папы: под Ярославлем в ДТП с военными грузовиками погиб молодой спасатель

Кириллу Бажанову было всего 19 лет

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Шансов выжить в такой аварии у Кирилла практически не было...

Шансов выжить в такой аварии у Кирилла практически не было...

Стали известны подробности смертельного ДТП под Ярославлем — в посёлке Петровское Ростовского района. Одним из погибших оказался 19-летний Кирилл Бажанов.

— Мы просто не можем поверить в случившееся, — говорят друзья Кирилла, и не понимают, как такое могло произойти.

У Кирилла впереди была вся жизнь и большие планы. Только в мае он стал папой. А в будущем мечтал помогать людям — юноша учился в Борисоглебском политехническом колледже на спасателя.

— Мы жили в одном поселке, росли, тренировались, учились. Очень жаль, что всё так произошло. Кирилл был хороший и приветливый человек, — вспоминает его друг Владимир.

Всё, что осталось от «Газели»

Всё, что осталось от «Газели»

Авария случилась сегодня утром, около десяти часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погиб водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.

Представители Западного военного округа, которому принадлежит автоколонна, опубликовали свою версию аварии.

— Два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Подробнее.
Кто виноват в аварии, ещё предстоит разобраться специалистам.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.

Вся оперативная информация о ДТП в Петровском — в нашей хронике.

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ПетровскоеДТП с военными
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