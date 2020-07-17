Ребёнок остался без папы: под Ярославлем в ДТП с военными грузовиками погиб молодой спасатель

Стали известны подробности смертельного ДТП под Ярославлем — в посёлке Петровское Ростовского района. Одним из погибших оказался 19-летний Кирилл Бажанов.

— Мы просто не можем поверить в случившееся, — говорят друзья Кирилла, и не понимают, как такое могло произойти.

У Кирилла впереди была вся жизнь и большие планы. Только в мае он стал папой. А в будущем мечтал помогать людям — юноша учился в Борисоглебском политехническом колледже на спасателя.

— Мы жили в одном поселке, росли, тренировались, учились. Очень жаль, что всё так произошло. Кирилл был хороший и приветливый человек, — вспоминает его друг Владимир.