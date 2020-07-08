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В Ярославле мать оставила двоих детей на жаре в машине у торгового центра

А сама ушла в химчистку

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Мать говорит, что планировала отлучиться на несколько минут

Мать говорит, что планировала отлучиться на несколько минут

В Ярославле на мать, оставившую своих двоих детей на час в закрытой машине, составили административный протокол. Ситуация произошла 5 июля. Двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика заметили прохожие. Дети были заперты в машине, которая стояла на парковке у торгового центра на Тутаевском шоссе. На улице было очень жарко. Очевидцы вызвали полицию. Стражи порядка разыскали мать детей.

— 27-летняя женщина сказала, что планировала отойти ненадолго в химчистку. Но неожиданно почувствовала себя плохо. Из-за этого и задержалась, — рассказали в полиции.

На женщину составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой статье предусмотрен штраф — от 100 до 500 рублей. Протокол отправили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

— Оставлять детей в машине без присмотра, даже ненадолго, опасно. Такая необъяснимая беспечность может привести к трагедии. Летом тепловой удар — самая распространенная после ДТП причина гибели детей в автомобиле, — добавили в полиции.

Но опасность для оставленного в машине ребёнка не только в этом. Малыш может запутаться в ремнях безопасности и задохнуться, добраться до механизмов управления и завести машину. Кроме того, в стоящую машину может въехать другой автомобиль.

При этом родители могут нарваться и на более серьёзное наказание, чем штраф.

— Возможно применение и 125-й статьи Уголовного кодекса (оставление в опасности) в зависимости от тяжести нарушения, — прокомментировали в ГИБДД по Ярославской области.

Наказание по ней — до года лишения свободы.

Что делать, если вы увидели подобную ситуацию:

  • сделать фотографию с пометкой даты и времени;
  • указать место происшествия;
  • подать обращение в ГИБДД.

Напомним, недавно аналогичный случай произошёл в центре Ярославля — прохожие также увидели двух детей, запертых в машине.

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дети в машинепроисшествия
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