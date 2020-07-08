В Ярославле мать оставила двоих детей на жаре в машине у торгового центра

На женщину составили протокол по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой статье предусмотрен штраф — от 100 до 500 рублей. Протокол отправили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



— Оставлять детей в машине без присмотра, даже ненадолго, опасно. Такая необъяснимая беспечность может привести к трагедии. Летом тепловой удар — самая распространенная после ДТП причина гибели детей в автомобиле, — добавили в полиции.



Но опасность для оставленного в машине ребёнка не только в этом. Малыш может запутаться в ремнях безопасности и задохнуться, добраться до механизмов управления и завести машину. Кроме того, в стоящую машину может въехать другой автомобиль.



При этом родители могут нарваться и на более серьёзное наказание, чем штраф.

— Возможно применение и 125-й статьи Уголовного кодекса (оставление в опасности) в зависимости от тяжести нарушения, — прокомментировали в ГИБДД по Ярославской области.

