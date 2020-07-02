«Родители везли домой моего сына»: в Ярославле произошло жёсткое ДТП

Сегодня утром в Заволжском районе Ярославля случилось жесткое ДТП. Около зоопарка столкнулись две иномарки. В соцсетях появились видео и фото, на которых видно, как по разные стороны от дороги разбросаны раскуроченные машины.

— В 10:12 по адресу Шевелюха, 93, столкнулись два автомобиля — «Митсубиси-Лансер» и «Лифан Х-60», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В результате ДТП есть пострадавшие.

По информации ГИБДД, за рулём одного автомобиля был 56-летний водитель, вторым участником ДТП стал мужчина 64 лет. В одном из автомобилей находился ребёнок с бабушкой.

