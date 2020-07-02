2 июля четверг
СЕЙЧАС +24°С
usd 70.44
eur 79.19
Срочно Ярославец доказал врачам, что болеет коронавирусом

Все новости

Все новости
Происшествия

«Родители везли домой моего сына»: в Ярославле произошло жёсткое ДТП

Публикуем видео с места аварии

824
Обсудить

Поделиться

В результате серьезного ДТП есть пострадавшие

В результате серьезного ДТП есть пострадавшие

Сегодня утром в Заволжском районе Ярославля случилось жесткое ДТП. Около зоопарка столкнулись две иномарки. В соцсетях появились видео и фото, на которых видно, как по разные стороны от дороги разбросаны раскуроченные машины.

— В 10:12 по адресу Шевелюха, 93, столкнулись два автомобиля — «Митсубиси-Лансер» и «Лифан Х-60», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В результате ДТП есть пострадавшие.

По информации ГИБДД, за рулём одного автомобиля был 56-летний водитель, вторым участником ДТП стал мужчина 64 лет. В одном из автомобилей находился ребёнок с бабушкой.

После ДТП женщина попала в больницу

— В белой машине мои родители везли домой моего сына, — рассказала в паблике «Подслушано в Ярославле» Елизавета Поджарова. — Благодарю Бога, что все обошлось. Мама в больнице, ребёнок уже дома, все были пристегнуты, это спасло.

После удара машины разбросало по дороге

После удара машины разбросало по дороге

Напомним, что вчера в Ярославле также случилось еще одно серьезное ДТП. На юго-западной окружной дороге фура влетела в легковушку. Ранее мы публиковали видео этой жуткой аварии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПребёнокярославль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!