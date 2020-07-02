«Поворот можно приравнять к самоубийству»: в Ярославле фура вытолкнула легковушку на встречку. Видео

В Ярославле днём 1 июля на юго-западной окружной дороге фура влетела в легковушку. Авария произошла рядом с перекрестком окружной и улицы Большие Полянки. Легковушка собиралась развернуться из крайней левой полосы и пропускала встречный поток автомобилей. Внезапно сзади появилась фура. Большегруз врезался в легковой автомобиль и вытолкнул его на встречную полосу. Именно в этот момент на встречке неслась другая фура.

К счастью, водитель легкового автомобиля сумел увернуться. Через пару секунд автомобилисту пришлось резко уходить от столкновения с «Газелью».