«Поворот можно приравнять к самоубийству»: в Ярославле фура вытолкнула легковушку на встречку. Видео

В Ярославле днём 1 июля на юго-западной окружной дороге фура влетела в легковушку. Авария произошла рядом с перекрестком окружной и улицы Большие Полянки. Легковушка собиралась развернуться из крайней левой полосы и пропускала встречный поток автомобилей. Внезапно сзади появилась фура. Большегруз врезался в легковой автомобиль и вытолкнул его на встречную полосу. Именно в этот момент на встречке неслась другая фура.
К счастью, водитель легкового автомобиля сумел увернуться. Через пару секунд автомобилисту пришлось резко уходить от столкновения с «Газелью».
Авария попала на камеры наружного наблюдения «Ярнет». Ярославцы начали бурно обсуждать случившееся.
— Левые поворот и разворот на двухполосной трассе можно приравнять к самоубийству, — пишет Алина.
— Когда стоишь на таких перекрестках, почему-то есть чувство, что кто-нибудь может в зад въехать. Всегда в зеркало заднего вида смотрю, — поделился Сергей.
Видео: «Ярнет»
В полиции уточнили, что информации о пострадавших в аварии нет.