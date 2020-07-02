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«Поворот можно приравнять к самоубийству»: в Ярославле фура вытолкнула легковушку на встречку. Видео

Водителю пришлось уклоняться от столкновений со встречным потоком машин

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Фура вытолкнула легковушку на встречную полосу&nbsp;

Фура вытолкнула легковушку на встречную полосу 

В Ярославле днём 1 июля на юго-западной окружной дороге фура влетела в легковушку. Авария произошла рядом с перекрестком окружной и улицы Большие Полянки. Легковушка собиралась развернуться из крайней левой полосы и пропускала встречный поток автомобилей. Внезапно сзади появилась фура. Большегруз врезался в легковой автомобиль и вытолкнул его на встречную полосу. Именно в этот момент на встречке неслась другая фура.

К счастью, водитель легкового автомобиля сумел увернуться. Через пару секунд автомобилисту пришлось резко уходить от столкновения с «Газелью».

Авария попала на камеры наружного наблюдения «Ярнет». Ярославцы начали бурно обсуждать случившееся.

— Левые поворот и разворот на двухполосной трассе можно приравнять к самоубийству, — пишет Алина.

— Когда стоишь на таких перекрестках, почему-то есть чувство, что кто-нибудь может в зад въехать. Всегда в зеркало заднего вида смотрю, — поделился Сергей.

Видео: «Ярнет»

В полиции уточнили, что информации о пострадавших в аварии нет.

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ДТПДТП с фуройЯрославльавария
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