Пропавший в Ярославской области 9-летний мальчик найден мертвым. Первые подробности

9-летний Виталий Брыкалин пропал в Рыбинске в воскресенье, 21 июня. Последний раз мальчика видели днём на Переборском пляже, он отдыхал у воды вместе с матерью и сестрой.

Поиски мальчика волонтёры и спасатели начали в 18:40. Всю ночь ребенка искали водолазы, волонтеры и полицейские. Только через сутки стало известно, что ребенок погиб.

— В настоящее время в акватории реки водолазами обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти, — сообщили в Следственном комитете Ярославской области. — Следователями установлено, что ребенок пропал вчера днем во время купания в реке. В этот момент на пляже находились мать и сестра несовершеннолетнего, которые, заметив исчезновение мальчика, принялись его искать. Не найдя ребенка собственными силами, мать обратилась в правоохранительные органы.