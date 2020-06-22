Был в светло-серых плавках: в Ярославской области на пляже пропал девятилетний мальчик

21 июня днём в Рыбинске пропал 9-летний Виталий Брыкалин. Последний раз мальчика видели на Переборском пляже.



Рост пропавшего мальчика 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные. На момент исчезновения Виталий был в светло-серых плавках.

Поиски мальчика волонтёры и спасатели начали в 18:40.



— На месте поиска работал 31 доброволец «Лиза Алерт», сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, поисковые отряды «ЯрСпас», «Партизан», «Зов», «ЦентрСпас», местные жители, — рассказали добровольцы отряда «Лиза Алерт». — В общей сложности мальчика ищут около 80 человек. Водолазы проверяют Волгу. Вечером воду также осматривали с лодки, с воздуха береговую линию отрабатывал квадрокоптер. Опрошены отдыхающие на пляже, осмотрена близлежащая территория и район проживания Виталия, лесной массив, но на данный момент мальчик пока не найден. А это значит, что есть надежда, поиски продолжаются.