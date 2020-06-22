«Размахивал корочками и обещал убить»: в Ярославле мужчина напал на медиков скорой помощи

В Ярославле День медицинского работника на центральной станции скорой помощи закончился шумно. На сотрудников напал агрессивный мужчина. Он ворвался в диспетчерскую сегодня около двух часов ночи и сразу с порога начал орать.



— Он размахивал какими-то корочками, кричал матом и обещал убить всех, — сообщил главный врач скорой медицинской помощи в Ярославской области Андрей Живой.



Позже стали известны подробности и появилось видео случившегося. Мужчину задержали, он уже дал свои показания сотрудникам полиции.

