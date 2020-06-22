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«Размахивал корочками и обещал убить»: в Ярославле мужчина напал на медиков скорой помощи

Стали известны первые подробности скандального инцидента

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Скандальный инцидент с нападением на медиков произошёл на центральной станции скорой помощи в Ярославле

Скандальный инцидент с нападением на медиков произошёл на центральной станции скорой помощи в Ярославле

В Ярославле День медицинского работника на центральной станции скорой помощи закончился шумно. На сотрудников напал агрессивный мужчина. Он ворвался в диспетчерскую сегодня около двух часов ночи и сразу с порога начал орать.

— Он размахивал какими-то корочками, кричал матом и обещал убить всех, — сообщил главный врач скорой медицинской помощи в Ярославской области Андрей Живой.

Позже стали известны подробности и появилось видео случившегося. Мужчину задержали, он уже дал свои показания сотрудникам полиции.

Выяснилось, что за два часа до инцидента мужчина вызывал врачей скорой на дом, чтобы те оказали помощь 53-летней женщине.

— Он с самого начала вёл себя агрессивно: пока врачи ехали до Шевелюхи, он позвонил 13 раз, потом мешал осмотру пациента, — уверяют медики.

Недавно в Ярославле вынесли приговор другому 31-летнему мужчине, который в отделении полиции напал на сотрудника МВД.

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