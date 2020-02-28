Напал прямо в отделении полиции: ярославцу вынесли приговор за избиение сотрудника

Недавно другому мужчине за такое же преступление повезло больше

В Ярославле вынесли приговор 31-летнему мужчине. Изначально он был под стражей из-за подозрения в разбое. Может, все кончилось бы благополучно, но, находясь в отделении полиции, ярославец напал на сотрудника. Он колотил полицейского настолько сильно, что тот получил серьезные травмы.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Следственном комитете по Ярославской области.



Напомним, что недавно в суде сжалились над молодым парнем, который напал на полицейского.

