28 февраля пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +0°С
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Криминал

Напал прямо в отделении полиции: ярославцу вынесли приговор за избиение сотрудника

Изначально мужчина был подозреваемым в разбое

397
1 Обсудить

Поделиться

Недавно другому мужчине за такое же преступление повезло больше

Недавно другому мужчине за такое же преступление повезло больше

В Ярославле вынесли приговор 31-летнему мужчине. Изначально он был под стражей из-за подозрения в разбое. Может, все кончилось бы благополучно, но, находясь в отделении полиции, ярославец напал на сотрудника. Он колотил полицейского настолько сильно, что тот получил серьезные травмы.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Следственном комитете по Ярославской области.

Напомним, что недавно в суде сжалились над молодым парнем, который напал на полицейского.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

напал на полицейского
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Северянин
28 фев 2020 в 21:45

Мало дали.