— Я работаю там в салоне сотовой связи. Эти трое зашли в салон вместе, видимо, друзья, хотели телефон купить и симку. Пока женщина оформляла, на улице началась драка. Женщина выбежала из салона и тоже начала драться. Мы вызвали наряд полиции, — рассказал ярославец Антон Богачев.



Судя по всему, все трое были пьяные. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.



— Мы с прохожими оказали помощь тому, который лежал, подняли, дали воды. Ушли они на своих двоих, — добавил Антон.



На место приезжали сотрудники полиции.



— Все участники конфликта установлены. Претензий друг к другу не имели. От помощи отказались, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

