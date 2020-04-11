Шокирующее видео выложили в группе «Подслушано в Ярославле». На нем видно, что посреди тротуара на Первомайской улице лежит не двигаясь мужчина. Рядом второй нападает на девушку, а когда та убегает, он пытается поднять обездвиженное тело первого. Эти кадры были сняты около 18 часов 20 минут.
— Я не знаю, что они не поделили, зрелище было недоброе. Сам момент упустил, как парню прилетело, а после ещё разбили бутылку, надеюсь, не об голову, — написал автор видео.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
О том, что произошло, рассказал еще один очевидец.
— Я работаю там в салоне сотовой связи. Эти трое зашли в салон вместе, видимо, друзья, хотели телефон купить и симку. Пока женщина оформляла, на улице началась драка. Женщина выбежала из салона и тоже начала драться. Мы вызвали наряд полиции, — рассказал ярославец Антон Богачев.
Судя по всему, все трое были пьяные. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.
— Мы с прохожими оказали помощь тому, который лежал, подняли, дали воды. Ушли они на своих двоих, — добавил Антон.
На место приезжали сотрудники полиции.
— Все участники конфликта установлены. Претензий друг к другу не имели. От помощи отказались, — сообщили в УМВД по Ярославской области.