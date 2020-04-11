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В Ярославле прямо на центральной улице произошла драка

В Ярославле прямо на центральной улице произошла драка

Шокирующее видео выложили в группе «Подслушано в Ярославле». На нем видно, что посреди тротуара на Первомайской улице лежит не двигаясь мужчина. Рядом второй нападает на девушку, а когда та убегает, он пытается поднять обездвиженное тело первого. Эти кадры были сняты около 18 часов 20 минут.

— Я не знаю, что они не поделили, зрелище было недоброе. Сам момент упустил, как парню прилетело, а после ещё разбили бутылку, надеюсь, не об голову, — написал автор видео.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

О том, что произошло, рассказал еще один очевидец.

— Я работаю там в салоне сотовой связи. Эти трое зашли в салон вместе, видимо, друзья, хотели телефон купить и симку. Пока женщина оформляла, на улице началась драка. Женщина выбежала из салона и тоже начала драться. Мы вызвали наряд полиции, — рассказал ярославец Антон Богачев.

Судя по всему, все трое были пьяные. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.

— Мы с прохожими оказали помощь тому, который лежал, подняли, дали воды. Ушли они на своих двоих, — добавил Антон.

На место приезжали сотрудники полиции.

— Все участники конфликта установлены. Претензий друг к другу не имели. От помощи отказались, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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дракаразборкиПервомайская улицаЯрославль
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