Во вторник, 24 февраля, в Ярославле обстреляли сразу две маршрутки с пассажирами. Происшествия случились в разных концах города примерно в одно и то же время.



— Вечером из пневматического оружия стреляли по 96-й маршрутке в Норском с пассажирами! Люди, вы нормальные? — сообщили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» и приложили фото простреленной двери.



— Повреждено стекло в первой двери — отверстие примерно 2 сантиметра диаметром, — рассказала владелица маршрутки Светлана Сударкина. — В салоне были пассажиры. Чудом никого не задело. Хорошо, что еще не в окно попали, там стекло тоньше, чем в двери.

