Во вторник, 24 февраля, в Ярославле обстреляли сразу две маршрутки с пассажирами. Происшествия случились в разных концах города примерно в одно и то же время.
— Вечером из пневматического оружия стреляли по 96-й маршрутке в Норском с пассажирами! Люди, вы нормальные? — сообщили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» и приложили фото простреленной двери.
— Повреждено стекло в первой двери — отверстие примерно 2 сантиметра диаметром, — рассказала владелица маршрутки Светлана Сударкина. — В салоне были пассажиры. Чудом никого не задело. Хорошо, что еще не в окно попали, там стекло тоньше, чем в двери.
Водитель с кондуктором рассказали, что видели убегавших людей. Взрослые или дети, не смогли разглядеть. На место происшествия вызвали полицию. Сейчас УМВД проводит проверку по факту произошедшего.
Второй случай произошел тоже около 20 часов в Нижнем поселке. Перевозчик попросил не озвучивать номер маршрутки, но рассказал, что машина тоже подверглась обстрелу.
— В маршрутке люди сначала даже не поняли, что произошло. Думали, что-то взорвалось рядом с автобусом. Мельком увидели, как человек шесть подростков разбегаются в разные стороны. Потом только увидели следы от пули — прямо над водителем. К счастью, его не задело. В итоге стекло все осыпалось. Видимо, так дети на каникулах развлекаются! — рассказал владелец маршрутки.
Но этот перевозчик обращаться в правоохранительные органы не стал. Говорит, только время тратить — все равно не найдут никого.