В Ярославле от вирусной пневмонии умерла женщина

В Ярославле похоронили женщину, которая на днях умерла в больнице. Врачи поставили 34-летней пациентке диагноз «двусторонняя вирусная пневмония». Известно, что женщина обратилась к медикам после того, как у неё несколько дней держалась высокая температура.
— У пациентки брали анализы на коронавирус, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Тест дал отрицательный результат.
Накануне в Ярославле произошла ещё одна трагедия — умерла девочка, у которой была пневмония. Инфекционисты говорят, что сезонная эпидемиологическая обстановка по гриппу на сегодняшний день намного серьёзнее, чем коронавирус.
— Самое главное — соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, по возможности не бывать в местах скопления людей, исключить рукопожатия и поцелуи, держаться от людей на расстоянии не менее метра, — поделилась советом главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ирина Старостина.
Официально на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция выявлена у одного человека. Заразившаяся женщина находится в инфекционной больнице.