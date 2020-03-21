В Ярославле от вирусной пневмонии умерла женщина

В Ярославле похоронили женщину, которая на днях умерла в больнице. Врачи поставили 34-летней пациентке диагноз «двусторонняя вирусная пневмония». Известно, что женщина обратилась к медикам после того, как у неё несколько дней держалась высокая температура.

— У пациентки брали анализы на коронавирус, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Тест дал отрицательный результат.

Накануне в Ярославле произошла ещё одна трагедия — умерла девочка, у которой была пневмония. Инфекционисты говорят, что сезонная эпидемиологическая обстановка по гриппу на сегодняшний день намного серьёзнее, чем коронавирус.