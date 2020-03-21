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В Ярославле от вирусной пневмонии умерла женщина

Медики сообщили результаты теста на коронавирус, который перед смертью сделали пациентке

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Пневмония может развиваться очень быстро, поэтому врачи советуют прививаться, чтобы не было осложнений

Пневмония может развиваться очень быстро, поэтому врачи советуют прививаться, чтобы не было осложнений

В Ярославле похоронили женщину, которая на днях умерла в больнице. Врачи поставили 34-летней пациентке диагноз «двусторонняя вирусная пневмония». Известно, что женщина обратилась к медикам после того, как у неё несколько дней держалась высокая температура.

— У пациентки брали анализы на коронавирус, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Тест дал отрицательный результат.

Накануне в Ярославле произошла ещё одна трагедия — умерла девочка, у которой была пневмония. Инфекционисты говорят, что сезонная эпидемиологическая обстановка по гриппу на сегодняшний день намного серьёзнее, чем коронавирус.

— Самое главное — соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, по возможности не бывать в местах скопления людей, исключить рукопожатия и поцелуи, держаться от людей на расстоянии не менее метра, — поделилась советом главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ирина Старостина.

Официально на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция выявлена у одного человека. Заразившаяся женщина находится в инфекционной больнице.

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трагедияздоровьепневмония
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