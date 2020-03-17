В Ярославле погибла больная пневмонией девочка. Она сдавала тест на коронавирус

В Ярославле произошла трагедия — в начале марта умерла ученица 3-го класса одной из брагинских школ. Теперь заволновались родители других детей, когда узнали, что погибшая перед смертью заболела пневмонией.
— Слышали в новостях, что пневмония может быть как осложнение при коронавирусе, — пошли разговоры по району.
В руководстве школы, где учился ребёнок, успокаивают — девочку очень жалко, но никакой угрозы для других детей нет.
— У нас учатся 900 детей и работают 80 сотрудников, поэтому, если бы у погибшей девочки был диагностирован коронавирус, здесь давно бы уже были специалисты Роспотребнадзора, а школу на карантин бы закрыли, — рассказал директор.
Медики заверили, что все необходимые анализы у погибшей девочки во время лечения взяли, в том числе и проверяли на коронавирус.
— По результатам обследования смерть ребёнка наступила не от новой коронавирусной инфекции, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — По факту смерти девочки проводится проверка. Дополнительные эпидемиологические мероприятия, связанные с фактом смерти в учебном заведении, где учился ребёнок, не требуются.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. Любые вопросы про инфекцию COVID-19 каждый ярославец может задать по телефону +7: (4852) 40-04-55.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии нового коронавируса. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 государствах, более 6,4 тысячи пациентов умерли. При этом около 75 тысяч заболевших вылечились.
В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19, часть пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. На данный момент официально в Ярославской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее больницы уже готовы к приёму пациентов, заразившихся новой инфекцией.
В российском правительстве приняли решение закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.
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