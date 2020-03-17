В Ярославле погибла больная пневмонией девочка. Она сдавала тест на коронавирус

В Ярославле произошла трагедия — в начале марта умерла ученица 3-го класса одной из брагинских школ. Теперь заволновались родители других детей, когда узнали, что погибшая перед смертью заболела пневмонией.



— Слышали в новостях, что пневмония может быть как осложнение при коронавирусе, — пошли разговоры по району.



В руководстве школы, где учился ребёнок, успокаивают — девочку очень жалко, но никакой угрозы для других детей нет.



— У нас учатся 900 детей и работают 80 сотрудников, поэтому, если бы у погибшей девочки был диагностирован коронавирус, здесь давно бы уже были специалисты Роспотребнадзора, а школу на карантин бы закрыли, — рассказал директор.

