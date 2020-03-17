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В Ярославле погибла больная пневмонией девочка. Она сдавала тест на коронавирус

Стали известны подробности трагедии

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Заболевшую девочку госпитализировали, она находилась на стационарном лечении

Заболевшую девочку госпитализировали, она находилась на стационарном лечении

В Ярославле произошла трагедия — в начале марта умерла ученица 3-го класса одной из брагинских школ. Теперь заволновались родители других детей, когда узнали, что погибшая перед смертью заболела пневмонией.

— Слышали в новостях, что пневмония может быть как осложнение при коронавирусе, — пошли разговоры по району.

В руководстве школы, где учился ребёнок, успокаивают — девочку очень жалко, но никакой угрозы для других детей нет.

— У нас учатся 900 детей и работают 80 сотрудников, поэтому, если бы у погибшей девочки был диагностирован коронавирус, здесь давно бы уже были специалисты Роспотребнадзора, а школу на карантин бы закрыли, — рассказал директор.

Медики заверили, что все необходимые анализы у погибшей девочки во время лечения взяли, в том числе и проверяли на коронавирус.

— По результатам обследования смерть ребёнка наступила не от новой коронавирусной инфекции, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — По факту смерти девочки проводится проверка. Дополнительные эпидемиологические мероприятия, связанные с фактом смерти в учебном заведении, где учился ребёнок, не требуются.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. Любые вопросы про инфекцию COVID-19 каждый ярославец может задать по телефону +7: (4852) 40-04-55.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии нового коронавируса. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 государствах, более 6,4 тысячи пациентов умерли. При этом около 75 тысяч заболевших вылечились.

В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19, часть пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. На данный момент официально в Ярославской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее больницы уже готовы к приёму пациентов, заразившихся новой инфекцией.

В российском правительстве приняли решение закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса. Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.

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пневмониятрагедия
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
17 мар 2020 в 15:09

Хватит Врать! Пневмония и ОРВИ прекрасно лечатся амбулаторно! Наша медицина это медицина стран третьего мира! Они что угодно могут сказать так как в лабораториях нету соответствующего оборудования!

Гость
17 мар 2020 в 15:05

Ну как же без нагнетания обстановки.
Сейчас доброжелатели скажут, что скрывают факт, что у нее был коровавирус, а она умерла именно от этого.

НеравноДушный
17 мар 2020 в 15:46

Когда хоть последний раз в Ярославле был зафиксирован факт смерти школьника от "просто пневмонии"? И вдруг просто совпало. Именно сейчас. Это доже глупо уже не звучит.