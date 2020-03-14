В Ярославской области из-за ям на дороге перевернулся пассажирский автобус

13 марта в Некрасовском районе Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. По информации регионального УМВД, ДТП случилось в 16:05 на дороге Бурмакино — Рождествено. Автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу. В соцсетях сообщают, что в 16 часов транспорт выехал из Рождествено в сторону Ярославля, но далеко уехать не смог.

— Это случилось, когда он объезжал ямы. Слава богу, пассажиров не было и водитель жив остался! — написал очевидец в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».