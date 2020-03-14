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В Ярославской области из-за ям на дороге перевернулся пассажирский автобус

ДТП произошло в Некрасовском районе

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В Ярославской области перевернулся автобус

В Ярославской области перевернулся автобус

13 марта в Некрасовском районе Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. По информации регионального УМВД, ДТП случилось в 16:05 на дороге Бурмакино — Рождествено. Автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу. В соцсетях сообщают, что в 16 часов транспорт выехал из Рождествено в сторону Ярославля, но далеко уехать не смог.

— Это случилось, когда он объезжал ямы. Слава богу, пассажиров не было и водитель жив остался! — написал очевидец в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, дорогу не делали больше 25 лет. Из-за этого автобусы ходят с опозданием, люди не могут вовремя уехать на работу и учёбу.

— Каждый год нам говорят, что сделают на следующий год. Какой год ждем! — возмущаются местные жители.

Напомним, 13 марта несколько серьезных аварий произошло и в Ярославле. В Дзержинском районе кроссовер вылетел на людей, стоявших у перехода. Две машины проломили забор на Московском проспекте. Из-за этого транспорт встал в длинную пробку. У автобуса 6 маршрута отвалились колеса.

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ДТПавтобус
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
14 мар 2020 в 10:46

Губернатор Миронов не занимается областью,всё назначения в Москву ждёт.Уходи,Миронов !

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14 мар 2020 в 10:40

Миншустин ау...Ты не по тем дорогам ездишь, Терешкова вернись наконец из космоса, посмотрите как люди живут, будьте поближе к народу, понятно что губернатору не до нас, мы же не денег у вас просим, постройте наконец дорогу, ремонт в прошлом году начали не с того конца ( от Туношны до Лютово), там и так нормальная была. Дорога соединяет две области, со стороны Костромской дорога идеальная, губернатор откликнись наконец!!!!

Гость
14 мар 2020 в 10:35

Губернатор дмитрий миронов уходи в отставку !