В Ярославской области из-за ям на дороге перевернулся пассажирский автобус

13 марта в Некрасовском районе Ярославской области перевернулся пассажирский автобус. По информации регионального УМВД, ДТП случилось в 16:05 на дороге Бурмакино — Рождествено. Автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на крышу. В соцсетях сообщают, что в 16 часов транспорт выехал из Рождествено в сторону Ярославля, но далеко уехать не смог.
— Это случилось, когда он объезжал ямы. Слава богу, пассажиров не было и водитель жив остался! — написал очевидец в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».
По словам автора поста, дорогу не делали больше 25 лет. Из-за этого автобусы ходят с опозданием, люди не могут вовремя уехать на работу и учёбу.
— Каждый год нам говорят, что сделают на следующий год. Какой год ждем! — возмущаются местные жители.
Напомним, 13 марта несколько серьезных аварий произошло и в Ярославле. В Дзержинском районе кроссовер вылетел на людей, стоявших у перехода. Две машины проломили забор на Московском проспекте. Из-за этого транспорт встал в длинную пробку. У автобуса 6 маршрута отвалились колеса.