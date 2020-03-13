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«Ребёнку по ногам проехали»: в Ярославле после ДТП машину вынесло на тротуар с пешеходами

Люди стояли у светофора, чтобы перейти дорогу, когда на них вылетел кроссовер

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После удара «Ауди» вынесло на тротуар, где стояли пешеходы

После удара «Ауди» вынесло на тротуар, где стояли пешеходы

Утром 13 марта на улице Труфанова в Ярославле после ДТП на тротуар с пешеходами вылетела Audi Q3. Авария произошла около 7:50 на перекрёстке у кинотеатра «Победа».

Внедорожник Kia Sportage поворачивал на улицу Панина, не уступил дорогу белой Audi Q3, которая после удара на скорости затормозила уже на тротуаре. Audi проломила дорожное ограждение и выехала как раз туда, где пешеходы стояли и ждали зелёного сигнала светофора.

— Мальчик лет 9–10 ждал на светофоре, его увезла реанимация, — рассказала ярославна, свидетельница аварии.

— Ребёнку по ногам проехали, — написала Юлия Старженецкая.

После удара Audi не сразу смогла затормозить&nbsp;

После удара Audi не сразу смогла затормозить 

В ГИБДД подтвердили, что в ДТП есть пострадавший — мальчик 13 лет.

— По предварительной информации мальчику рекомендовано амбулаторное лечение в связи с ушибами ноги, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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ДТПребёнок пострадал в ДТП
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 мар 2020 в 11:13

Оба водителя виноваты:..не знают как проезжать перекресток и какой скоростной режим должен быть. Этот перекресток какой-то проблемный :..то трамвай таранит машины,..то светофор падает на пешеходов,..и ещё много чего !!

Гость
13 мар 2020 в 10:56

Кто-то в мэрии утверждал, что такие заборы повышают безопасность пешеходов.

гость
13 мар 2020 в 10:48

Выздоровления мальчику,жаль что много дураков на дорогах.