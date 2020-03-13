«Ребёнку по ногам проехали»: в Ярославле после ДТП машину вынесло на тротуар с пешеходами

После удара «Ауди» вынесло на тротуар, где стояли пешеходы

Утром 13 марта на улице Труфанова в Ярославле после ДТП на тротуар с пешеходами вылетела Audi Q3. Авария произошла около 7:50 на перекрёстке у кинотеатра «Победа».

Внедорожник Kia Sportage поворачивал на улицу Панина, не уступил дорогу белой Audi Q3, которая после удара на скорости затормозила уже на тротуаре. Audi проломила дорожное ограждение и выехала как раз туда, где пешеходы стояли и ждали зелёного сигнала светофора.

— Мальчик лет 9–10 ждал на светофоре, его увезла реанимация, — рассказала ярославна, свидетельница аварии.