10 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС +3°С
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Происшествия

«В сердцах выгнала мужа из дома»: в Ярославле четвёртый день ищут пропавшего мужчину

Ярославца разыскивают сестра и жена

1 105
4 Обсудить

Поделиться

Сейчас Владимир Царьков носит усы

Сейчас Владимир Царьков носит усы

В Ярославле родственники разыскивают 40-летнего Владимира Царькова — уже четыре дня от него нет вестей.

— 6 марта мы поругались, я в сердцах выгнала его из дома. Не всерьёз, конечно. Мы и раньше ссорились, он всегда возвращался — пройдётся по улице полчаса и домой. А в этот раз в десять вечера ушёл и пропал. Мы очень переживаем, как бы что ни случилось, — сказала 76.RU жена Владимира Наталья Царькова.

За брата очень переживает его сестра — девушка размещает объявления с просьбой о помощи.

— Мы прочесали все отделения полиции, больницы, морги. Нигде его нет. Подано заявления в полицию и «Лизу Алерт», — сообщила Светлана Шмакова.

Вероятность загула родные отметают — Владимир в таком замечен не был.

Владимир худощавый, его рост — 178 сантиметров. Сейчас у него есть усы. В тот день был одет в светло-бежевую куртку, бежевые брюки, коричневые ботинки. На голове была чёрная кожаная кепка.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Владимира Царькова, просим связаться с редакцией: +7 910 814-22-06.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Царьковпоиск людей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 мар 2020 в 10:57

Ушел к той, которая не выгоняет.

Гость
10 мар 2020 в 10:53

Достала.....
Сестре сообщи что жив-здоров и потом после обустройства в другом месте свяжешься с ней. Все же сестра.

Гость
10 мар 2020 в 10:42

Владимир, начни новую жизнь. Не возвращайся. Не ценит она тебя.