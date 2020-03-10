«В сердцах выгнала мужа из дома»: в Ярославле четвёртый день ищут пропавшего мужчину

В Ярославле родственники разыскивают 40-летнего Владимира Царькова — уже четыре дня от него нет вестей.
— 6 марта мы поругались, я в сердцах выгнала его из дома. Не всерьёз, конечно. Мы и раньше ссорились, он всегда возвращался — пройдётся по улице полчаса и домой. А в этот раз в десять вечера ушёл и пропал. Мы очень переживаем, как бы что ни случилось, — сказала 76.RU жена Владимира Наталья Царькова.
За брата очень переживает его сестра — девушка размещает объявления с просьбой о помощи.
— Мы прочесали все отделения полиции, больницы, морги. Нигде его нет. Подано заявления в полицию и «Лизу Алерт», — сообщила Светлана Шмакова.
Вероятность загула родные отметают — Владимир в таком замечен не был.
Владимир худощавый, его рост — 178 сантиметров. Сейчас у него есть усы. В тот день был одет в светло-бежевую куртку, бежевые брюки, коричневые ботинки. На голове была чёрная кожаная кепка.
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