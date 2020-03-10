«В сердцах выгнала мужа из дома»: в Ярославле четвёртый день ищут пропавшего мужчину

В Ярославле родственники разыскивают 40-летнего Владимира Царькова — уже четыре дня от него нет вестей.

— 6 марта мы поругались, я в сердцах выгнала его из дома. Не всерьёз, конечно. Мы и раньше ссорились, он всегда возвращался — пройдётся по улице полчаса и домой. А в этот раз в десять вечера ушёл и пропал. Мы очень переживаем, как бы что ни случилось, — сказала 76.RU жена Владимира Наталья Царькова.

За брата очень переживает его сестра — девушка размещает объявления с просьбой о помощи.

— Мы прочесали все отделения полиции, больницы, морги. Нигде его нет. Подано заявления в полицию и «Лизу Алерт», — сообщила Светлана Шмакова.