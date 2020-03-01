1 марта воскресенье
СЕЙЧАС +2°С
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +2°С
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия

ВАЗ намотался на дерево: в ночном ДТП на проспекте Фрунзе чудом выжили двое парней

Подробности и фото с места аварии в Ярославле

4 226
7 Обсудить

Поделиться

Место аварии на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной

Место аварии на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной

Кадры с места ДТП на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной выглядят жутко. Вишнёвая «семёрка» здесь в прямом смысле слова намоталась на дерево — машина сложилась пополам вокруг ствола.

Авария произошла около 0:35 в ночь на 1 марта.

— В машине было двое парней, оба живы, — рассказал подъехавший на место ДТП доктор скорой помощи. — Травмы есть, оба доставлены в Соловьёвскую больницу.

За рулём был 20-летний водитель, рядом сидел 23-летний пассажир. Можно назвать чудом, что они выжили, когда их машина превратилась в груду железа. ВАЗ врезался в дерево на обочине по ходу движения.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Водитель направлен на медицинское освидетельствование, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ДТПВАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Иван
1 мар 2020 в 13:50

Просто дерево в неположенном месте дорогу переходило и без катафотов на стволе. Вот и итог - повстречались, крепко обнялись. Старые друзья, закадычные.

ваш господин
1 мар 2020 в 12:41

из за того что на деревьях не было светоотражающих наклеек случилось это , подарите деревам наклейки 😁

Гость
1 мар 2020 в 11:52

ну почему ?....