ВАЗ намотался на дерево: в ночном ДТП на проспекте Фрунзе чудом выжили двое парней

Кадры с места ДТП на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной выглядят жутко. Вишнёвая «семёрка» здесь в прямом смысле слова намоталась на дерево — машина сложилась пополам вокруг ствола.

Авария произошла около 0:35 в ночь на 1 марта.

— В машине было двое парней, оба живы, — рассказал подъехавший на место ДТП доктор скорой помощи. — Травмы есть, оба доставлены в Соловьёвскую больницу.

За рулём был 20-летний водитель, рядом сидел 23-летний пассажир. Можно назвать чудом, что они выжили, когда их машина превратилась в груду железа. ВАЗ врезался в дерево на обочине по ходу движения.