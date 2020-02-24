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Пожар у популярного супермаркета: в МЧС рассказали о последствиях ЧП в Ярославле

В ведомстве сообщили официальную информацию

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Пожарные быстро справились с огнём

Пожарные быстро справились с огнём

Сегодня в Ярославле случился пожар около популярного в Брагино супермаркета, который находится на пересечении улиц Урицкого и Блюхера. Пламя, к счастью, не добралось до помещения магазина — сгорел лишь мусор в транспортных телегах, который стоят снаружи.

— Было задействовано две единицы спецтехники и шесть человек личного состава из ближайшей пожарно-спасательной части, сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Во время пожара никто из людей не пострадал.

Намного серьёзнее пожар произошёл в Переславле-Залесском в жилом доме. Там людям пришлось выпрыгивать из окон.

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ЧПпожар
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
24 фев 2020 в 21:15

первый ярославский мусорозжигательный завод - в действии 😁