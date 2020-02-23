«Ловили детей со второго этажа»: в Переславле в жилом доме загорелась квартира

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Переславле-Залесском на улице Свободы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 13 часов 22 февраля. Жильцы первого этажа выбежали на улицу, а мама с двумя маленькими детьми на втором этаже уже не могла выйти в подъезд. На помощь пришли прохожие и проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии. Люди растянули одеяло и стали ловить детей и женщину.
— Наши сотрудники патрулировали город, когда увидели сильное задымление. Они помогали эвакуироваться жильцам со второго этажа, — прокомментировали в Росгвардии по Ярославской области.
Свидетели пожара говорят, что задымление было очень сильное.
— Было страшное зрелище, дым валил со второго и первого этажей, — написала Надежда Худова в группе «Подслушано в Переславле» в соцсети «ВКонтакте». — И многие ребята останавливались, подбегали к дому и ловили детишек со второго этажа. Молодцы — мужчины!
Пожар удалось потушить в 14:30. Огонь повредил квартиру на площади 58 квадратных метров. Двое людей пострадали.
— Пострадал 33-летний мужчина и 35-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.