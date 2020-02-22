Сбили и переехали грузовиком: мужчина погиб в ДТП в Переславском районе

В Переславском районе в страшной аварии погиб мужчина, затем его переехал грузовик. ДТП произошло сегодня, 22 февраля, в 03:30 ночи. На дороге Москва — Холмогоры около села Щелканка «Хендай-Солярис», за рулем которого сидел 24-летний парень, на скорости сбил 46-летнего мужчину. От удара пешеход умер. После произошедшего по погибшему проехал грузовик MAN. Возможно, 43-летний водитель грузовой машины не разглядел тело пешехода.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.