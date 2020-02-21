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«Конь умер в страшных мучениях»: в Ярославле потребовали спасти от живодерства лошадей из спортшколы

Создали петицию в защиту животных из школы олимпийского резерва

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В школу поехал мэр города&nbsp;

В школу поехал мэр города 

Жители Ярославля напуганы состоянием лошадей в школе № 21, в которой проводятся занятия по конному спорту. Жительница города Наталья Мишина создала петицию, где призывает остановить живодерство. Женщина рассказывает, что лошадям приносят корм с плесенью и с гнилью, чем травят животных.

— В настоящий момент среди поголовья начался настоящий голод и болезни! Лошади продолжают питаться гнилым и заплесневевшим кормом. В течение 2019 года в школе погибло две лошади, — написано в петиции. — В феврале 2020 года от некачественных кормов погиб молодой мерин. Конь умер в страшных мучениях.

Некоторые люди, которые занимаются в этой школе, утверждают, что с животными все в порядке и содержатся они в хороших условиях.

— Лошади содержатся в хороших условиях, питаются отличными кормами, — рассказала Мария Шаброва, которая в этом году заняла первое место на соревнованиях по конкуру и кавалетти.

Другие ученики школы комментировать произошедшее просто отказались.

А в саму школу нагрянула проверка.

— Сейчас туда поехал мэр Владимир Волков, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Только после этого будет комментарий.

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петицияживодерстволошади
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
21 фев 2020 в 16:51

вот и людишек так же травят.