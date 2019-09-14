Стала известна личность водителя фуры, устроившего ДТП с 7 погибшими

Мы выяснили, кто находился за рулём фуры «МAN», которая столкнулась с пассажирским автобусом этим утром. Напомним, авария случилась в Гаврилов-Ямском районе. ПАЗ ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям. У деревни Заячий Холм большегруз выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате водители двух машин скончались на месте. Всего ДТП унесло жизни семи человек.



Это 58-летний Анатолий Калиш. Он дальнобойщик, родом из Краснодарского края. О случившемся только что узнала его семья.

— А я не мог до него дозвониться... — сын погибшего Николай узнал о трагедии от журналистов 76.RU.

