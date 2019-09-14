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ДТП с 7 погибшими
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Стала известна личность водителя фуры, устроившего ДТП с 7 погибшими

Мы связались с семьёй погибшего дальнобойщика

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У погибшего дальнобойщика есть сын

Фото: из личного архива мужчины 

Мы выяснили, кто находился за рулём фуры «МAN», которая столкнулась с пассажирским автобусом этим утром. Напомним, авария случилась в Гаврилов-Ямском районе. ПАЗ ехал из Ярославля в Гаврилов-Ям. У деревни Заячий Холм большегруз выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В результате водители двух машин скончались на месте. Всего ДТП унесло жизни семи человек


Это 58-летний Анатолий Калиш. Он дальнобойщик, родом из Краснодарского края. О случившемся только что узнала его семья.

— А я не мог до него дозвониться... — сын погибшего Николай узнал о трагедии от журналистов 76.RU.

Возможно, мужчина ехал из Краснодарского края: у фуры южный регион

Возможно, мужчина ехал из Краснодарского края: у фуры южный регион

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ДТП.

Актуальную информацию по аварии вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Если вы стали свидетелем ДТП или у вас есть видео момента аварии, сообщите нам 8 930 112-47-28. Напишите в сообщения в группе во «ВКонтакте» или на почту 76@rugion.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Сергей
    14 сен 2019 в 15:21

    1. Заячий Холм- ЭТО СЕЛО!
    2.Судя по фото с табличкой "ярославский район", авария произошла между Федоровским и Еремеевским.