«Ребёнка сильно подбросило»: очевидцы рассказали, как в Ярославле машина сбила 12-летнего мальчика

— Я стояла на светофоре на улице Чехова, а «Фольксваген» ехал по улице Чехова в сторону проспекта Октября, — рассказала свидетель аварии. — Мальчика сильно ударило капотом легковушки, его сильно подбросило. Упал он рядом с трамвайными путями. Сказать, с какой скоростью ехал автомобиль, сбивший ребёнка, не могу, так как обратила внимание на него, только когда услышала звук от удара. Но точно могу сказать, что он ехал на зелёный сигнал светофора, так как мне в этот момент был красный.

Очевидцы ДТП, которое произошло вчера вечером в Ярославле на пересечении улиц Чехова и Чкалова, рассказали, как «Фольксваген-Пассат» сбил 12-летнего мальчика , переходившего дорогу.

— Автомобилем управлял 40-летний мужчина, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он произвёл наезд на пешехода на регулируемом перекрёстке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Сейчас они выясняют подробности и продолжают поиск новых очевидцев.

Мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Медики говорят, что сделали все необходимые процедуры.



— Ребёнок до сих пор в коме, — уточнили врачи. — Никаких прогнозов в настоящее время дать невозможно.



ДТП произошло вчера около половины шестого вечера. Водитель с места преступления не скрылся и без возражений прошёл медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он был трезв. На место приехали сотрудники ГИБДД и медики. Врачи тут же увезли ребёнка в реанимацию. Позже нашлись родители пострадавшего мальчика.