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Машина сбила мальчика
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«Ребёнка сильно подбросило»: очевидцы рассказали, как в Ярославле машина сбила 12-летнего мальчика

Новые подробности о резонансном ДТП на «Пятёрке», после которого школьник впал в кому

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Пострадавший в ДТП ребёнок не может рассказать свою версию случившегося — он впал в кому

Фото: «Ярославль LIVE», Александра Савельева

Очевидцы ДТП, которое произошло вчера вечером в Ярославле на пересечении улиц Чехова и Чкалова, рассказали, как «Фольксваген-Пассат» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу.

— Я стояла на светофоре на улице Чехова, а «Фольксваген» ехал по улице Чехова в сторону проспекта Октября, — рассказала свидетель аварии. — Мальчика сильно ударило капотом легковушки, его сильно подбросило. Упал он рядом с трамвайными путями. Сказать, с какой скоростью ехал автомобиль, сбивший ребёнка, не могу, так как обратила внимание на него, только когда услышала звук от удара. Но точно могу сказать, что он ехал на зелёный сигнал светофора, так как мне в этот момент был красный.

Полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Сейчас они выясняют подробности и продолжают поиск новых очевидцев.

— Автомобилем управлял 40-летний мужчина, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Он произвёл наезд на пешехода на регулируемом перекрёстке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

От удара школьника отбросило к трамвайным рельсам

От удара школьника отбросило к трамвайным рельсам

Мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Медики говорят, что сделали все необходимые процедуры.

— Ребёнок до сих пор в коме, — уточнили врачи. — Никаких прогнозов в настоящее время дать невозможно.

ДТП произошло вчера около половины шестого вечера. Водитель с места преступления не скрылся и без возражений прошёл медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он был трезв. На место приехали сотрудники ГИБДД и медики. Врачи тут же увезли ребёнка в реанимацию. Позже нашлись родители пострадавшего мальчика. 

Если вы видели, как произошло ДТП, или происшествие попало на запись вашего регистратора, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией 76.RU. Можно написать нам в личку Вконтакте. И позвонить: (4852) 66-40-18 и +7 (905) 133-55-11.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    гость
    4 сен 2019 в 12:59

    вина пешехода в этом случае. но давно нужно ограничить скорость в городе 40-30 км. город это не трасса, передвигаться нужно тут с осторожностью а не гонять.

    Павел
    4 сен 2019 в 13:11

    Ни раз и не два проезжая этот перекресток видел,как малолетние бараны кидаются под колеса и водители чудом успевают затормозить.Тупая формулировка-Пешеход всегда прав,а виновен водитель ни раз еще сыграет дурную комедию ...

    Mel
    4 сен 2019 в 13:04

    На этом перекрестке, светофор направлен под углом к пешеходу! Невозможно разглядеть, какой горит свет! Соседний светофор на другой стороне закрыт дорожным знаком! Кто ответит за жизнь ребёнка? Почему так безобразно настроена работа светофоров?! ГИБДД, ау!!!