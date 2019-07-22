Заманили в гаражи и приставали: в Ярославской области двое мальчишек развращали шестилетнюю девочку

В Ярославской области мама шестилетней девочки нажаловалась в правоохранительные органы двоих детей за то, что ребята приставали к её дочке.

Как сообщил источник 76.RU, дети живут в Угличском районе. Несколько дней назад двое мальчишек — 11 и 7 лет — заманили шестилетнюю девочку в гаражи.

— Школьники совершили в отношении девочки действия сексуального характера, — рассказал источник 76.RU.

По предварительным данным, мальчишки заставили девочку раздеться. После случившегося она всё рассказала маме. Мама сразу же обратилась в правоохранительные органы. По нашим сведениям, мама работает учителем-логопедом в одной из школ Угличского района.