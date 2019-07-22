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Заманили в гаражи и приставали: в Ярославской области двое мальчишек развращали шестилетнюю девочку

Подробности происшествия

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Девочку завели в гаражи

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области мама шестилетней девочки нажаловалась в правоохранительные органы двоих детей за то, что ребята приставали к её дочке.

Как сообщил источник 76.RU, дети живут в Угличском районе. Несколько дней назад двое мальчишек — 11 и 7 лет — заманили шестилетнюю девочку в гаражи.

— Школьники совершили в отношении девочки действия сексуального характера, — рассказал источник 76.RU.

По предварительным данным, мальчишки заставили девочку раздеться. После случившегося она всё рассказала маме. Мама сразу же обратилась в правоохранительные органы. По нашим сведениям, мама работает учителем-логопедом в одной из школ Угличского района.

Мы направили запрос в СУ СК РФ по Ярославской области, а также в областное УМВД.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гостья
22 июл 2019 в 14:28

детское любопытство может в нынешнее ненормальное время стать серьёзной проблемой для родителей. в садике и пионерлагерях мальчишки раньше тоже подглядывали за девченками. но чтоб кто то бежал с заявлениями в милицию не припомню.

22 июл 2019 в 15:47

Ничего этим детишкам не будет.Ничего!это нынешняя Россия.моральная компенсация для родителей девочки?ну это через суд и то не факт запроса цены ущерба.
Так ,что давайте будем стареть и может ещё услышим в газете про этих милых мальчуганов и ваших детей,да про ваших,не мечтайте ,что вы защищены .вы не призидент!,в Крим.сводках
Будем ждать.это не затруднительно.новости приходят каждый день.
А наше кредо и Закон,демократия и толерантность!
Удачи вам россияне демократические.(это не относится к тем кто рождён до 1980гмы справимся совсеми перепетиями жизни)

Юрик
22 июл 2019 в 15:12

Какие нафиг действия сексуального характера? Мамашка решила бабла срубить чтоли?
В 7 и 11 лет пипирка чтобы писать и казать её другим из любопытства...