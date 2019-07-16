«Её пришлось держать»: пропавшую 29-летнюю девушку из Тутаева нашли и насильно привели домой

29-летнюю жительницу Тутаева Марию Коршунову нашли живой. Девушка пропала ещё месяц назад — 16 июня. Её неоднократно видели местные жители в разных районах города. И всегда девушка была с одним и тем же мужчиной.



Марию нашла её землячка Виктория Гусева. Девушка возвращалась домой из Ярославля. Когда она села в машину к попутчику, то на заднем сидении узнала пропавшую Марию вместе с тем самым мужчиной.



— Пока ехали, быстро всем сообщила и написала. Родственники быстро сообщили в полицию, и они должны были встретить на остановке, но что-то пошло не так, и полиции на остановке не оказалось. Пришлось удержать Машу. Она вырывалась, и мужчина на меня стал замахиваться. За ними мне пришлось бежать, — рассказывает Виктория.

