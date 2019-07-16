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«Её пришлось держать»: пропавшую 29-летнюю девушку из Тутаева нашли и насильно привели домой

Родственники искали Марию Коршунову почти месяц

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Родные сильно переживали, ведь у Марии проблемы со здоровьем

Фото: Мария Коршунова / Vk.com

29-летнюю жительницу Тутаева Марию Коршунову нашли живой. Девушка пропала ещё месяц назад — 16 июня. Её неоднократно видели местные жители в разных районах города. И всегда девушка была с одним и тем же мужчиной.

Марию нашла её землячка Виктория Гусева. Девушка возвращалась домой из Ярославля. Когда она села в машину к попутчику, то на заднем сидении узнала пропавшую Марию вместе с тем самым мужчиной.

— Пока ехали, быстро всем сообщила и написала. Родственники быстро сообщили в полицию, и они должны были встретить на остановке, но что-то пошло не так, и полиции на остановке не оказалось. Пришлось удержать Машу. Она вырывалась, и мужчина на меня стал замахиваться. За ними мне пришлось бежать, — рассказывает Виктория.

Мария жива и невредима. Сейчас находится дома вместе с родственниками.

Несчастливый финал у этой истории: пропавшего неделю назад мужчину из Рыбинска нашли мёртвым.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Юрик
16 июл 2019 в 16:30

мохнатка зачесалась, она и свалила, чего мусолить то, новостей штоль больше нет?