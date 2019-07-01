«Этот мужчина её скрывает»: в Ярославской области загадочно пропала молодая девушка

Девушка выглядит моложе своих лет. На вид ей 25
Фото: Мария Коршунова / Vk.com
В Ярославской области разыскивают 29-летнюю Марию Коршунову. Девушка ушла из дома в Тутаеве ещё 17 июня. Родные сильно переживают — у Марии есть проблемы со здоровьем. В последнее время девушку видели с неизвестным мужчиной.
— Этот мужчина её скрывает. Он судим. Девушка находится под влиянием данного мужчины. Находится с ним. Недееспособна. Состоит на учёте у психиатра. Прошу помощи! — пишет родственница пропавшей Кристина Лаугасон.
Девушка рассказала, что обратилась в полицию ещё 18 июня, но пока безрезультатно. На днях к поискам подключились волонтёры. Местные жители говорят, что видели девушку то в центре, то в других районах Тутаева. И всегда с одним и тем же мужчиной.
— 3-4 дня назад под окном у меня проходила. С мужчиной, лет 45-47 примерно. В сторону светофора пошли, у ЦРБ который, — пишет житель Тутаева Юлия Волосникова.
Мария Коршунова ростом 165 сантиметров. У девушки русые длинные волосы, зеленые глаза. На Марине была розовая кофта, серые брюки и белые кроссовки.
Если вам что-то известно о её местонахождении, сообщите по телефонам 112 или волонтёрам по номеру:
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