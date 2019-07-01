«Этот мужчина её скрывает»: в Ярославской области загадочно пропала молодая девушка

В Ярославской области разыскивают 29-летнюю Марию Коршунову. Девушка ушла из дома в Тутаеве ещё 17 июня. Родные сильно переживают — у Марии есть проблемы со здоровьем. В последнее время девушку видели с неизвестным мужчиной.



— Этот мужчина её скрывает. Он судим. Девушка находится под влиянием данного мужчины. Находится с ним. Недееспособна. Состоит на учёте у психиатра. Прошу помощи! — пишет родственница пропавшей Кристина Лаугасон.



Девушка рассказала, что обратилась в полицию ещё 18 июня, но пока безрезультатно. На днях к поискам подключились волонтёры. Местные жители говорят, что видели девушку то в центре, то в других районах Тутаева. И всегда с одним и тем же мужчиной.

