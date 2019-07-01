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«Этот мужчина её скрывает»: в Ярославской области загадочно пропала молодая девушка

Родные беспокоятся за здоровье пропавшей Марии Коршуновой

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Девушка выглядит моложе своих лет. На вид ей 25 

Фото: Мария Коршунова / Vk.com

В Ярославской области разыскивают 29-летнюю Марию Коршунову. Девушка ушла из дома в Тутаеве ещё 17 июня. Родные сильно переживают — у Марии есть проблемы со здоровьем. В последнее время девушку видели с неизвестным мужчиной.

— Этот мужчина её скрывает. Он судим. Девушка находится под влиянием данного мужчины. Находится с ним. Недееспособна. Состоит на учёте у психиатра. Прошу помощи! — пишет родственница пропавшей Кристина Лаугасон.

Девушка рассказала, что обратилась в полицию ещё 18 июня, но пока безрезультатно. На днях к поискам подключились волонтёры. Местные жители говорят, что видели девушку то в центре, то в других районах Тутаева. И всегда с одним и тем же мужчиной.

— 3-4 дня назад под окном у меня проходила. С мужчиной, лет 45-47 примерно. В сторону светофора пошли, у ЦРБ который, — пишет житель Тутаева Юлия Волосникова.

Мария Коршунова ростом 165 сантиметров. У девушки русые длинные волосы, зеленые глаза. На Марине была розовая кофта, серые брюки и белые кроссовки.

Если вам что-то известно о её местонахождении, сообщите по телефонам 112 или волонтёрам по номеру: +7 910 964–08–38.

В Ярославской области по-прежнему разыскивают 44-летнего мужчину. Александр ушёл из дома ещё 10 июня. Последний раз его видели с разбитым лицом.

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