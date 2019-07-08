«Состояние дедушки крайне тяжёлое»: волонтёры нашли пропавшего в Ярославском районе мужчину

В этот же день на место съехались волонтёры поискового отряда «Центр-Спас» и «Партизан». Они проверили территорию СНТ, но следов дедушки не нашли. На следующий день им позвонили из соседнего садоводческого товарищества. Сказали, что видели пропавшего. Поиски продлились несколько часов до тех пор, пока отдыхавшая на реке молодёжь не заметила пенсионера, стоявшего возле берега в воде.

Ярославские волонтёры нашли пропавшего 78-летнего мужчину . Герман Кукушкин ушёл из дачного дома садоводческого товарищества «Ярославец» Карабихского сельского поселения ещё вечером 4 июля.

— Прибыв на место, инфорг оценивает состояние дедушки как крайне тяжелое и незамедлительно вызывает скорую помощь. До приезда врачей всячески пытаемся согреть, разговорить дедушку. Был поставлен диагноз «переохлаждение», и скорая помощь увезла Германа Витальевича в больницу. К счастью, всё обошлось, — сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» Юлия Гаврилова.



В выходные в Ярославской области пропал мужчина, который не разговаривает. Особые приметы пропавшего.